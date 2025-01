Minden évben tapasztalt krosszmotorosok tucatjai gyűlnek össze a portugáliai Silves közelében, hogy egy nevében is lehetetlen kihívásban győzzék le egymást.

A Subida Impossível – mint a neve is mutatja – arról szól, hogy a résztvevőknek egy 110 méter hosszú, sziklás dombon kialakított pályán kell végigmenniük, ugyanakkor nemcsak a nyomvonal felülete, hanem a helyenként 80 százalék feletti emelkedő is megnehezíti a dolgukat – írja az Oddity Central.

Nem véletlen, hogy az elmúlt több mint két évtizedben csak néhány tudták teljesíteni a feladatot.

Időnként ez is csak úgy sikerül, ha a versenyzők nekifutnak a dombnak, amekkora lendülettel csak lehet, és onnantól a gravitációra bízzák a sorsukat, vagy ha elhagyják a pálya egyértelműen jelölt határait. A tavalyi győztest ez utóbbi miatt zárták ki, így João Lourenço helyett Luís Romão lett az első, de ő is csak 72,5 méterig jutott, mielőtt leesett a motorjáról. (Feltétel az is, hogy úgy kell feljutniuk a domb tetejére, hogy közben nem ér le a lábuk.)

Az esemény szervezője, az Albufeira Motorcycle Club szerint az kell a sikerhez, hogy a versenyző képes legyen irányítani a gépét, de közben kellően elszánt is legyen. „A terep összetettsége miatt a versenyzőknek és motorjaiknak is a határokat kell feszegetniük” – tették hozzá, utalva arra, hogy a sziklás terep sokat ront a tapadáson.

Személyi sérülés mindezek ellenére ritkán fordul elő, arra viszont már többször is volt példa, hogy a Subida Impossível során több induló motorja is tönkrement.