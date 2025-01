Kellemes meglepetésben volt része egy skót férfinak, akinél az egyik online üzleti megbeszélése közben csöngettek a vadonatúj McLarenjének kulcsaival. Bár egy informatikai cég vezetője, a 61 éves David Harkins nem rendelte, hanem nyerte az autót, amihez mindössze 19 pennyért, a mostani árfolyamon alig több mint 90 forintért váltott jegyet egy online nyereményjátékon.

Leginkább az OTP gépkocsinyeremény-betétjeihez lehet hasonlítani az Egyesült Királyságban működő BOTB nyereményjátékait – mint arra rámutatott a 24.hu –, mivel a szerencsés győztesek között ugyanúgy autókat sorsolnak ki. A különbség az, hogy ahogyan most is, a BOTB heti sorsolásaira sokszor jelképes összegekkel is lehet nevezni, és az autók mellett más termékeket is kisorsolnak.

„Fantasztikus, mintha megint karácsony lenne” – lelkendezett a férfi a Sunnak. „Hihetetlen ez a pillanat, amiről soha nem gondoltam volna, hogy bekövetkezhet. Az a tény, hogy ez végül mégis megtörtént, rendkívül boldoggá tesz. Még most sem hiszem el, és folyton az jár a fejemben, hogy valaki el fog hajtani vele.”

Harkins elárulta, egy repülőtér melletti hirdetőtáblán pillantotta meg a BOTB hirdetését, és mire hazaért, eldöntötte, hogy ő is nevezni fog a játékra. Újdonsült járgányával, aminek az értéke 105 ezer font, átszámítva mintegy 50 millió forint, az a terve, hogy bejárja vele a Skót-felföldet.

Ami magát az autót illeti, Harkins mostantól egy 570S Spider büszke tulajdonosának mondhatja magát. Fontos megjegyezni, hogy újonnan már nem kapható a modell, azt ugyanis 2015 és 2021 között gyártották.

A középfarmotoros kupé 3,8 literes, ikerturbós V8-as blokkja 570 lóerős, ami mellett a 601 Nm-es nyomatékot is egy hétfokozatú, duplakuplungos SSG-váltó juttatja el a hátsó tengelyre. Az alig 1400 kilogrammot nyomó McLaren 3,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig alulról karcolja a 330 km/órát.