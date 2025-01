Néhány hete a BYD YangWang márkája megmutatta a világnak, hogy milyen látványos trükkökre képes az elektromos U9 szuperautó aktív felfüggesztési rendszere. Az autó átugratott egy nagy kátyút és egy szöges akadályt is.

Az innováció nagy figyelmet keltett, a csapból is ezt folyt autós berkeken belül, mivel ilyen technológia még nem került szériagyártásba, azonban maga az ötlet nem új.

Több mint 20 évvel ezelőtt a Bose, amely manapság leginkább hangtechnikai eszközeiről ismert, bemutatott egy elektromágneses felfüggesztést, amely hasonló trükkökre volt képes, mint az U9. Ez a projekt a cég alapítójának, Amar Bose-nak a szívügye volt.

1980 és 2004 között a Bose csendben dolgozott egy olyan felfüggesztési rendszeren, amely forradalmasíthatta volna a luxusautókat. A projekt annyira titkos volt, hogy még a Bose pénzügyi osztálya sem tudott róla. Két Lexus LS modellt vásároltak, amelyek közül az egyiket speciális, elektromágneses felfüggesztéssel szereltek fel. Ez a rendszer képes volt alkalmazkodni az útviszonyokhoz, kisimítva a legkisebb egyenetlenségeket is.

Lexus LS

1983 augusztusában indította el Eiji Toyoda a vállalat F1 néven futó projektjét. A jelölés egyébként az első számú zászlóshajó angol megfelelőjének rövidítése. A Toyota mindent beleadott a Lexus LS-be, ami jól látszik a gárdán is. 60 formatervező, 1400 mérnök és további rengeteg ember dolgozott azon, hogy tökéletes legyen az autó. A BMW-nél és a Mercedesnél is sejtették, hogy baj közeleg. Stuttgartban akkora volt a pánik, hogy az S-osztályon is tovább reszeltek.

A kocsi elsősorban Amerikának készült, így egyértelmű volt, hogy V8-as motort kap. A 4,0 literes motor teljesítményét 251 lóerőben, nyomatékát 353 Nm-ben limitálták, így gyakorlatilag az örökkévalóságnak készült, nem lehetett túlhajtani. A 1UZ-FE kódjelű, változó szelepvezérlésű verzió a Lexus későbbi típusaiban és a Toyota belpiacos luxusmodelljeiben egyaránt helyet kapott; hajómotorként éppúgy használták, mint a Le Mans-i versenyautó 600 lóerőre felhúzott erőforrásaként.