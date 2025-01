Közút az autóknak, sínek a vonatnak, villamosnak. Ezt a legtöbb sofőr gond nélkül megérti. A Tesla Full Self-Driving (FSD) vezetéstámogató rendszere azonban még mindig tanulja ezt az alapvető leckét. Egy, a közösségi médiában nagy figyelmet kapott videó alapján még megzavarják a sínek, és képes hirtelen villamos üzemmódba váltva kötött pályára térni, és ez nem az első alkalom, hogy Elon Musk egyik autója a rossz pályára került.

Az eset Kaliforniában történt, amikor egy Tesla-tulajdonos Santa Monicán keresztül haladt elektromos autójával. Pontosabban fogalmazva: az autó vitte őt, hiszen a Full Self-Driving rendszer be volt kapcsolva, és az autó fedélzeti kamerái rögzítették az egész eseményt.

A felvétel szerint a Tesla éppen a Colorado Avenue-ra kanyarodott egy kereszteződésből, amikor túl élesen fordult, és a Los Angeles-i Metro E Line villamospályáján találta magát, amely párhuzamosan fut az úttal. Az autó sofőrje nem próbálta meg azonnal korrigálni a manővert, ami felveti a kérdést: vajon figyelt-e egyáltalán az útra?

Mert hiába Full-Self-Driving a neve, és használja a Tesla élő tesztelésre a forgalomban, az FSD még most 2024-ben is csupán egy vezetéssegítő rendszer. Ezért a tulajdonosoknak kifejezetten felhívják a figyelmét arra, hogy vezetés közben figyeljék az utat, és bármikor készen kell állniuk a beavatkozásra.

hi @elonmusk - FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq