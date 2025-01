Komoly torlódás nehezítette meg a villanyautósok ünnepi napjait Svédországban, főleg a népszerű Tesla modellek tulajdonosai várakoztak sokat. A hatalmas sorok, a hosszú órás sorban állások több okból alakultak ki. Eleve az ünnepi időszakban, a szabadságolások alatt rengetegen indultak el, a megnövekedett forgalmat pedig a meglévő töltőpontok nem tudták kiszolgálni.

A Tesla szerint az IF Metall szakszervezet szimpátiasztrájkja az oka mindennek. Svédország legnagyobb autóipari és fémmunkás szakszervezete immár több mint egy éve folytatja sztrájkját a Tesla ellen, amely akadályozta több mint 100 új töltőállomás üzembe helyezését az országban.

Az egyik leglátványosabb videót rengetegen osztották meg, a helyszín a Tesla malungi villámtöltője, ahol a hétköznapokra bőven elég a kapacitás, 20 darab 250 kilowattos V3-as oszlop szolgálja ki az érkezőket, de az év végi őrületre ez sem volt elég.

Teslas (mostly) in the middle of 🇸🇪Sweden waiting in line at a Superchargerstation in Malung.

Can you count how many there are in line?



Because of IF Metall, Tesla can’t connect new stations to the grid.

Crazy, isn’t it!@MdeZegher pic.twitter.com/86XFMUKBSS