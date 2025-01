Az Audi A8, a Mercedes-Benz S-osztály vagy a BMW 7-es sorozat klasszikus luxuslimuzinok, amelyek legfeljebb gondolatkísérlet, egy-egy prototípus erejéig alakultak kombivá.

Hivatalosan először 1987-ben készített kombit a BMW, az akkori 3-as sorozatból (E30-as) született meg az első ilyen. Az 1977-1986 között forgalmazott BMW 7-es sorozat csak négyajtósként létezett. Voltak, akik már korábban is szerettek volna praktikusabb változatot a bajor gyártó modelljeiből. Az ilyen vevők olyan karosszériaépítő cégekhez fordulhattak, mint a BINZ, az Universal vagy épp a Crayford.

Ezek a vállalkozások páncélozással, mentőautó- vagy más egyedi felépítmények építése során szerzett tapasztalatukat kamatoztatták a gazdag vevők igényének kielégítésére. Vásárlók, akik olyan autót szeretnének, amelyet egyébként az adott márka nem kínált. Így volt például Brunei szultánjának kombija Mercedes-Benz S-osztályból.

Így lehetséges az, hogy jelenleg eladó egy 1983-as BMW 735i Touring. Első ránézésre olyan, mint ha sorozatgyártású modell lenne, pedig ez egy egyedi átalakítás. Úgy tudni, összesen három darab készült az E23-as kombiból, amelyeket egy BMW márkakereskedő árult anno, és azok sem egyformák. A leglátványosabb különbség a hátsó lámpában és így a hátsó ajtóban van. (Nem egyértelmű, hogy az autókat az Euler maga építette, vagy azokat csak megrendelte a Crayfordtól és ők készítették.)

Az akkori 7-es sorozat lámpái túl nagyok voltak és így rosszabb volt a rakodhatóság, erre adott választ az itt látható megoldás, ahol is a BMW 2002-es lámpáit alkalmazták. A hátsó ajtó hozza ugyanazokat a megoldásokat, mintha gyári lenne, van rajta ablaktörlő, megfelelő zár, és olyan rendszámtáblahely, amelyre az európai és amerikai rendszám is elfér.

Ez jól is jött, hiszen az egyik modell egy ideig a tengerentúlon volt, egy olyan vevőnél, aki nyilvánvalóan szerette a különlegességeket, hiszen a garázsában egy, az INKA által átalakított 628i Cabriolet-je is állt. Ekkor kerülhettek az autóra az oldalsó helyzetjelzők, amelyek a tengerentúlon kötelezőek voltak.

Egy ilyen autó történetében számos legenda is van, így például az is, hogy az autó Németországban nem kaphatott forgalmi engedélyt, mert az átalakítás állítólag gyengítette az autó felépítését.

Jól látszik például, hogy az eredeti 7-es vastag D oszlopát egy jóval vékonyabb elemmel váltották ki, ezzel eltüntetve a BMW-k jellegzetes formatervezési megoldását, a Hofmeister-Knicket is a hátsó ajtónál. Ugyanakkor a kiegészítő ablakokkal együtt harmonikus az autó.

Nem feledkeztek meg a tetőcsomagtartóról sem, amelyet állítólag a Mercedes-Benz W123 kombiról emeltek át. Hasonlóan esztétikus lett a csomagtartó belső kialakítása, amelyet teljesen világos szövettel borítottak. A tető, a csomagtérajtó és a pótkerék is szépen kárpitozott. A csomagtértől eltekintve belül az autó ugyanolyan, mint a 7-es többi darabja.

Hajtáslánca is követte a sima BMW 735i-jét, azaz 3430 köbcentis V8-as benzinmotor automata sebességváltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Hivatalosan ennek a motornak az európai változata 218 lóerős volt, míg az USA-ban 185 LE teljesítménnyel forgalmazták. Ez azért érdekes, mert az autó adatlapján, amely egyébként most eladó, 204 lóerő szerepel.

Az Autoklug által eladásra kínált autóban 15 400 kilométer van a hirdetés szerint. Jelenleg 649 000 svájci frank az ára, ami 28,5 millió forintnak felel meg.

Remek darabja lehet ez egy autógyűjteménynek, de van azonban még ennél is különlegesebb. Azt pletykálják, hogy nemcsak az említett karosszériaépítők készítettek kombit a BMW 7-esből, de a bajor gyárnak is volt egy belső használatra. Mivel a BMW időről időre előránt rejtett kincseket, így lehet, hogy arról is hallunk majd egyszer. Addig is itt van pár másik különlegesség tőlük: