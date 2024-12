Megkockáztatjuk, hogy a vérbeli sportautók szerelmesei aligha egy ferdehátúról álmodoznak, miközben esténként álmatlanul forgolódnak az ágyukban. Azoknak, akiknek nem feltétlenül ez a zsánerük, vagy anyagilag nem engedhetik meg, a hot hatchek jelentik az átmenetet – vagy épp az arany középutat –, amik nem feltétlenül igényelnek feneketlen tárcát, de nem is kell lemondani a sportos élményről.

A tuningolás fénykora is inkább az 1980-as évekre tehető, a Sbarro Super Eight is ebből a korszakból származik. A Svájcban 1971 óta, azaz immár hatodik évtizede nagy teljesítményű replikákat és sportautókat gyártó Sbarro áll mögötte, ami jóformán még európai berkeken belül ismeretlen, de főleg azzal magyarázható, hogy tényleg csak egyedi megrendeléseket teljesít, természetesen alacsony darabszámban.

A képre kattintva galéria nyílik:

Ezek közé tartozik az a ferdehátú, ráadásul háromajtós kisautó, ami a formavilága alapján nem abba a kategóriába tartozik, ami után akkor is kapkodnának, ha 1,2-1,4-1,6 literes motorokkal kínálnának. Más azonban a leányzó fekvése, ha a csomagtartó helyén, a messziről is jól látható pótkerék alatt egy Ferrari-szív dobog.

A 2,9 literes V8-as blokk az 1970-es, illetve 1980-as évek egyik ikonjából, 308 GTB-ből származik. Ugyan első hallásra a 240 lóerős teljesítmény nem hangzik egetrengetőnek, az szintén hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Sbarro Super Eight mindössze 800 kilogrammot nyom, de a 308 GTB sem volt nehezebb 1,1 tonnánál.

Ötfokozatú kézi váltóval, tárcsafékekkel és lengőkaros felfüggesztéssel szerelték a szokatlan ferdehátút. A beltérben nagyrészt a 308 GTB alkatrészei találhatók meg, a légkondicionáló kapcsolóit és a kormányoszlopot is beleértve – az utóbbin még annak a Ferrarinak az alvázszáma is szerepel, ami donorként szolgált a projektben.

Mint azt a Motor1.com megjegyezte, a tűzpiros Sbarro nem először került kalapács alá, négy éve Belgiumban cserélt gazdát. Akkoriban még 27 ezer körül mozgott, azóta 30 ezer kilométerre nőtt a futásteljesítménye, tehát sem az utóbbi időszakban, sem az utóbbi 40 évben nem nyúzták agyon. Az idő előrehaladtával azonban érdemben nem csökkent az ára: a Franciaországban meghirdetett különlegességre 160 ezer dollárért, átszámítva 63,5 millió forintért csaptak le a Bring A Trailer oldalán.