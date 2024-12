Évek óta megosztja a szakértőket és a tudósokat a vezetés közbeni zenehallgatás. Egységesen úgy gondolják, hogy nem ajánlott túl pörgős zenéket hallgatni, ami folyók közelében, illetve erdőkben hatványozottan igaz az ünnepi időszakban.

Különösen a 120 BPM-nél magasabb ütemszámú zenék sarkallhatják veszélyes vezetési stílusra a járművezetőket – állapították meg a Dél-kínai Műszaki Egyetem (SCUT) kutatói. A tanulmány nyomán a New York Post megvizsgálta, melyek azok a karácsonyi slágerek, amik „megfelelnek” ennek a kritériumnak, egyúttal növelik a baleseti kockázatot. Ezekből egy tízes listát is összeállítottak.

Bízva abban, hogy olvasóink nem útközben, mobiltelefonjaikat a kezükben tartva olvassák a Vezesst, egyesével felidézzük az ominózus slágereket.

10. Jackson 5: I Saw Mommy Kissing Santa Claus

9. Frank Sinatra: Have Yourself A Merry Little Christmas

8. Wizzard: I Wish It Could Be Christmas Everyday

7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

6. Dean Maritn: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

5. Happy Xmas (War Is Over)

4. Mariah Carey: Santa Claus Is Comin’ To Town

3. José Feliciano: Feliz Navidad

2. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

1. Frosty The Snowman

Ahogyan az látható, több jól ismert, már-már örökzöld karácsonyi dallamot is balesetveszélyesnek tituláltak. Testvéroldalunk, a First Class arról is beszámolt, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ezek a számok örökre rabul ejtsék a fülünket.