Igen, tudjuk, hogy a karácsony előtt napokban mindenki pörög, még az utolsó beszerzési utakat rója és ilyenkor sokan türelmetlenebbek és a forgalom is nagyobb. Nem sokat fog segíteni ebben most az időjárás sem, ugyanis az elkövetkező napokban nagy esélye van a havazásnak és az ónos esőnek is.

Az előrejelzések szerint péntektől csapadék érkezik, az ország egyes részeiben havazásra, ónos esőre is lehet számítani.

Miért veszélyes az ónos eső?

Ilyenkor az utakra fagyott, átlátszó csapadék rendkívül csúszós, amely megnehezíti a közlekedés minden formáját. A járdákat sem kerüli el az ónos eső, szóval a gyalogosoknak is fokozottan figyelni kell a lépteikre. A jég súlya leszakíthatja a villanyvezetékeket, letörheti az ágakat, vagy akár fák kidőlését is okozhatja.

Mit tegyenek az autósok?

Oké, sokszor a hatóságok azt tanácsolják, hogy ilyenkor aki teheti ne induljon útnak, de valljuk be őszintén, így az ünnepek előtti hajrában, ennek nem nagyon van realitása. Ha pedig menni kell, akkor az alábbi tanácsokkal tudunk szolgálni:

TÜRELEM!

Csökkentsd a sebességet

A téli gumi ilyenkor is segíthet. Csúszni fogsz azzal is, de még így is hamarabb meg fogsz állni, mint nyárival.

Tarts nagyobb követési távolságot

Kerüld a hirtelen manővereket

Indulás előtt mindig tájékozódj a várható időjárási körülményekről

Oké, de mi ez az átkozott ónos eső?

Az ónos eső a különlegesebb csapadékformák közé tartozik, amely akkor alakul ki, amikor az esőcseppek a felszín közelében lévő fagypont alatti hőmérsékletű rétegen áthaladva megfagynak, amint érintkeznek a talajjal vagy tárgyakkal. Ez egy vékony, sima és rendkívül csúszós jégréteget hoz létre az aszfalton.