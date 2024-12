Augusztus elején több tucat új sebességmérő kamerát helyeztek ki egy floridai iskolához. Gyártói oldalról ráadásul a Redspeed egy fillért sem kért a telepítésükért, viszont a traffipaxok által rögzített szabálytalanságokból származó bevételből részesül, csakúgy, mint az állam, a megye, valamint az iskolai körzet.

Három hónap türelmi idő előzte meg az éles üzemet, ez idő alatt 10 629-an kaptak figyelmeztetést gyorshajtás miatt, ugyanakkor a büntetést megúszták. November 1-je óta azonban nincs kegyelem annak, aki beleszalad a traffipaxba: az első három hétben 5716 darab sebességtúllépés után szedték be a 100 dolláros, a mostani árfolyamon csaknem 40 ezer forintnak megfelelő büntetést – írja a Carscoops.

A helyi hatóságok így alig néhány hét alatt 571 600 dollárt, azaz átszámítva csaknem 224 millió forintot szedtek be.

Mindezt úgy, hogy a kamerák csak tanítási napokon működnek: 30 perccel a tanítás kezdete előtt kapcsolnak be, és már 30 perccel azután, hogy véget ért az iskola, ki is kapcsolnak. Az elsődleges cél tehát nem az éjszakai baglyok és a hétvégi autósok kiszűrése, hanem az, hogy iskolaidőben megfékezzék a gyorshajtókat. A traffipax 10 mérföld/órát (16 km/órát) meghaladó mértékű sebességtúllépés esetén automatikusan büntet.

Minden egyes 100 dollár bírságból Manatee megyéje 65, az állam 23, az érintett zóna 12, míg a Redspeed 19,80 dollárt kap. Ez azt jelenti, hogy az ingyen telepített kamerákból az angliai székhelyű gyártónak már 113 ezer dollárnyi, tehát több mint 44 millió forintos bevétele keletkezett, ami nem rossz summa, akárhonnan is nézzük.

