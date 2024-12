Telefonját a műszerfalnak támasztotta, úgy nézett pornófilmet egy kanadai autós, miközben vezetett, holott az utat kellett volna figyelnie. A mobilkészülék kitakarta a sebesség- és a fordulatszámmérőt is, így aligha meglepő, hogy az ontariói rendőrök is észrevették, hogy valami elvonja a férfi figyelmét.

Megállították, így a tettét nem is úszta meg következmények nélkül: zavart vezetés miatt 615 kanadai dollárra, átszámítva mintegy 170 ezer forintra bírságolták, emellett három büntetőpontot is bejegyeztek a jogosítványába. „A vezetés teljes figyelmet követel meg. Amíg haza nem ér, hagyja békén a telefonját” – tanácsolták az eset után a rendőrök.

