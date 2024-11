Csaknem 35 éves múltra tekint vissza a Lamborghini Diablo, ami 1990 januárjában mutatkozott be. A premiert megelőzően éveket fordítottak a fejlesztésre azzal a céllal, hogy egy modell szülessen, ami méltó arra, hogy a Countach helyébe lépjen.

A V12-es motorral szerelt Lamborghini Diablo gyártását 2001-ben állították le 2884 darab után, ám ennek első generációs VT-változatából (1993-1998 között) mindössze 400 darab készült. A VT a viscous traction kifejezések rövidítése és arra utal, hogy a modell négykerék-hajtást rejt, amely a motor nyomatékának maximum 25 százalékát képes volt az első kerekre küldeni. Elöl és hátul is önzáró differenciálmű tette teljessé a hajtást.

Az ilyen modellek külsőleg kissé eltértek a normál Diablótól és a felszereltségük is más volt, többek között állítható lengéscsillapítás is szerepelt benne. A V12-es motor az 1692 kiló tömegű VT variánsban is 492 lóerős. Nagyjából 4,1 másodperc képes volt álló helyzetből elérni a 100 km/órát, a végsebessége pedig 325 km/óra.

Ebből a szériából származik az az 1994-es évjáratú, ezüstszínű példány, melynek kiszállítása kellemetlen fordulattal ért véget Amerika északnyugati részén. Szinte minden jel arra utal, hogy elromlott a teherautó hidraulikus rámpája, aminek következtében a Diablo oldalirányban zuhant ki a pótkocsiból – írja a Carscoops.

Northend Lamborghini delivery gone wrong. pic.twitter.com/U5zHDlZKlb — Clancy Anderson (@clancyanderson) November 23, 2024

A szemlátomást kisebb sérülések ellenére is jelentősnek mondható anyagi kár keletkezett, főleg annak tudatában, hogy a Lamborghini egy közelmúltbéli aukción, 295 ezer dollárért cserélt gazdát – az összeg a mostani árfolyamon több mint 115 millió forintnak felel meg.

A leírás alapján az elmúlt három évtizedben alig 22 ezer kilométert tettek meg az összkerékhajtású Diablo VT-vel – ami megmagyarázza a baleset előtti, kivételes állapotát –, melynek 5,7 literes blokkja összesen 492 lóerőt ad le a két tengelyre, 580 Nm-es nyomaték kíséretében.

Természetesnek nem éppen mondható pozíciójából daru segítségével szabadították ki a kétajtós sportkupét, amit utána éjszakára – legalábbis a szemtanúk állítása szerint – a zuhogó esőben hagyták magára az utcán.