Vajon milyen lenne a férfi az élethez, az üzlethez szükséges céltudatosság, motiváció és tervek nélkül? Mint a Nissan ülések nélkül: üres. Vagy mint a mákos tészta mák nélkül: ízetlen. Vannak azonban olyan tulajdonságok, melyeket fejlesztve bármikor férfiassá, boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá válhatunk. Ám a valódi férfiassághoz komoly út vezet, amit mindenkinek végig kell járnia, ha komolyan gondolja a dolgot.

Most pedig lássuk, melyek a legfőbb tulajdonságok, amik nélkül elképzelhetetlen a valódi férfiasság!

Védelmező ösztön

Bár sokan meg vannak győződve róla, ám a férfiasság attribútumai elsősorban nem a materiális javakban mérhetők. Az igazi férfiak ereje a védelmező ösztöneikben ölt testet. Esetükben a gondoskodás az erejük és szeretetük kifejeződését jelenti. Márpedig ennél férfiasabb dolgot aligha találni.

Támogatás és megtartás

Egyes férfiak szeretnek inkább szürke eminenciásként egy macsó álarca mögé bújni, ha ki kell mutatniuk valamilyen érzelmüket. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs meg bennük a támogatás és megtartás ösztöne! Hiszen kevés férfiasabb dolog van annál, ha egy férfi hűséges és elkötelezett tud maradni a barátaival, családjával és a szerelmével szemben, történjék bármi is.

Kitartás és céltudatosság

Egy igazi férfi kitartás és céltudatosság nélkül? Ugyanmár, hát mi lehetne fontosabb annál, mint hogy valódi tartalommal töltsük meg az életünket! Ehhez persze az is kell, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amikért minden egyes nap képesek vagyunk küzdeni, amiknek szó szerint újra és újra a „megszállottjaivá” tudunk válni. Legyen szó munkáról vagy éppen a magánéletünkről.

Stílus és elegancia

„A stílus az egyik módja annak, hogy elmondd ki vagy, anélkül, hogy megszólalnál.” – mondta korábban Rachel Zoe amerikai divattervező és író. A legnagyobb hírességek ruhatár-stylistjának igaza lehet, hiszen a stílus és elegancia valóban elengedhetetlen védjegye egy igazi férfinak. Főleg, ha megjelenése egyedi, markáns, és tükrözi a személyiségét.

Egészség és szépségápolás

Lustaság fél egészség? Aligha. Ráadásul egy valódi férfi számára az egyik legkülönlegesebb kincse az egészsége. Így aki szeretne igazán férfiasan élni, pontosabban igazán férfiasan sokáig élni, annak igenis adnia kell magára, karban kell tartani a karosszériát, és nem szabad elbújni az egészségügyi szolgáltatók exkluzív gondoskodása elől. Rendszeresen el kell zarándokolnia egészségügyi szűrésekre, és ha szükséges, igénybe kell vennie különböző szolgáltatók segítségét (dietetikus, személyi edző) is.

Okos befektetések

Az igazi férfiak manapság már nem a bélyeggyűjteményükkel hódítanak. Sokkal többen hisznek inkább az okos befektetésekben. Hiszen a pénzügyi tudatosság mára elengedhetetlenné vált, és valljuk be: kevés férfiasabb dolog van az életben, mint a tervezhető, kiszámítható anyagi biztonság megteremtésének képessége.

Hello Nissan!

Talán egy dolgot kivéve. Akad ugyanis a férfiasságnak egy olyan védjegye, ami egy igényes, az elithez tartozó férfi számára mindig is az egyik legkiválóbb fokmérőt jelentette. Ez pedig nem más, mint egy sportos vagy klasszikus megjelenésű, de minden esetben a legapróbb részletekig egyedi kivitelezésű autó. Hiszen mi mással is lehetne jobban szemléltetni egy férfi sikerét és egyéniségét, ha nem a szabadságát és férfias ösztöneit szimbolizáló járművével? Ami egyfajta önbizalomforrást is jelent a számára, főleg amennyiben az autó is rendelkezik saját kisugárzással!

Vegyük csak alapul az X-trail e-Power e-4ORCE-t , amiről a karaktere alapján méltán gondolhatjuk, hogy kérdés nélkül bármilyen házba akár ajtóstul is beronthatna. Nem is véletlenül: a modell ugyanis a jellegzetes aerodinamikájával és az összetéveszthetetlen V-alakú hűtőrácsával a Nissan izgalmas formatervezési DNS-ét képviseli. A hibrid meghajtású crossover tele van olyan vezetéstámogató rendszerekkel, amelyek biztonságosabbá teszik a közlekedést (intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel, intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer, intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás, intelligens holttér-figyelés és beavatkozás, intelligens éberségfigyelő rendszer, aktív mögöttes keresztirányú forgalom felügyelet) és a sofőr, valamint az utasok maximális kényelmét szolgálják (háromzónás légkondícionáló, elektromosan nyitható napfénytető, head up display 10,8”-os szélvédőre vetített képpel, kéz nélkül nyitható csomagtérajtó, elektromosan állítható vezető- és utasoldali ülés memória funkcióval, adaptív távolsági fényszóró) stb.

A Nissan X-trail e-Power e-4ORCE tervezőmérnökei emellett a különböző autós kiegészítők dzsungelében sem hagyták elveszni az autótulajdonosokat, számos praktikus tárolómegoldás került az autóba, többek között egy lebegő középkonzol alatti tárolóhelyet is kialakítottak az utazás során épp fölöslegesnek ítélt kütyük számára.

S ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes pár szót ejteni az X-trail e-Power e-4ORCE különleges hibrid meghajtásáról is, amely elektromos vezetési élményt nyújt, mindezt töltés nélkül. A benzinmotor ugyanis csak az elektromotor számára állít elő energiát, amelyek a kereket hajtják. Az e-4ORCE kivitel esetében elöl és hátul is található egy-egy villanymotor, amely így minden keréken különálló nyomatékot és optimális tapadást, valamint úttartást biztosít. Ezáltal az X-Trail kezelhetősége kimagasló, kanyarban is rendkívül stabil, a fékezésnél kiemelkedően hatékony. Egyszóval páratlan vezetési élményt nyújt.

Ez a meghajtás nemcsak erőt, de egyediséget is biztosít: segítségével a majdnem 2 tonnás autó mindössze 7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

Ráadásul az összkerékmeghajtásnak köszönhetően a nehezebb terep nem jelent akadályt az X-Trailnek, legyen szó csúszós, vizes, vagy meredeken emelkedő utakról.