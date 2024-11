Meglepő dologra hívta fel a figyelmünket egy kedves olvasónk nemrég: kiszúrta ugyanis, hogy onnan hiányzik a Skoda emblémája, ahol eddig minden esetben megjelent, a kormánykerék közepéről. Kicsit mi is utána néztünk.

„Tagja vagyok sok skodás fórumnak, és pár napja az egyikben valaki posztolta. Ott írták, hogy a 48. héttől – ami két hét múlva esedékes – logó nélküli kormánnyal készül minden Skoda. A magyar oldalon a belső tér kiválasztásánál még nincsenek lecserélve a képek, de a német oldalon már igen, és a Fabia is ilyen, és az összes modell. Nem csak a villanyautók. Nincs logó a kormányon. Mostantól fogva teljesen megszűnik a logó. Az autó elején is meg fog szűnni, de hogy mikor, azt nem tudom” – részletezi olvasónk.

Itt a Fabia rendelési lapja a német oldalon:

Olvasónk levele után ellenőriztük a gyártó magyar oldalát, és úgy tűnik, hogy már ők is kicserélték a képeket – már ott sem szerepel a kormányon a Skoda-logó, a Fábia esetében sem.

Fehér Patrik kollégám pedig még egy fotóval kiegészítette a dolgot: az Elroq bemutatóján hiányzott a logó az esernyő végéről is, holott eddig minden Skoda-esernyőn rajta volt. Igaz ez csak így utólga tűnt fel neki is. Viszont az Elroq az első modell, ami teljesen száműzte a „szárnyas nyílvessző” emblémákat. Úgy látszik, hogy ezt a dizájnt fogja követheti a többi Skoda is.

Kíváncsian várjuk, hogy itthon mikor jön a hivatalos bejelentés a dologról, mindenesetre nagyon érdekesek a történések. A Skoda egyébként 101 éve regisztrálta először a jól ismert logót a Pilseni védjegyhivatalban. Eredetileg öt tollal védték le, de mivel kis méretben azt nem lehetett volna kivitelezni, végül 3 tollal kezdték meg a használatát 1925-ben. Egy indián fejdísz inspirálta a tervezőket.