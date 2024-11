A Mazda MX-5 négy generációjának „legkövérebb” tagja, a harmadik eresztés, az NC kódjelű sorozat. Ez 1150 kilót nyom a mérlegen, ez volt akkor az ára a merevebb, biztonságosabb karosszériának. A japánok viszont érezték, hogy ezzel némileg szembemennek a modellre jellemző filozófiának, és egy tanulmány erejéig megmutatták, miként lehet lefogyasztani az akkor 20. születésnapját ünneplő sportkocsit.

Ez volt a Mazda MX-5 Superlight Concept.

A cél az volt, hogy egy tonna alá szorítsák a tömeget. Sikerült, 995 kilótra csökkentették a tömeget, de ehhez akkor radikális beavatkozásokat kellett végrehajtani. Annyira komolyan megfaragták a kocsit, hogy közúti használatra alkalmatlan lett.

Kibelezték, amitől csak jobb lett

Az autót tervező és megépítő európai fejlesztőközpontban nemcsak a nyitható tetőt szerelték ki, de az első szélvédő is eltűnt. A bukósisak használata ajánlott. Nem találunk az autóban zajszigetelést, kárpitokat vagy szőnyegeket, de minek is, tető nélkül halk sosem lesz, a száguldáshoz amúgy sem kellenek, ahogy a hifi vagy a szellőztető rendszer, klíma sem.

Van viszont helyette bukócső és ultrakönnyű karbonból formázott versenyülés és műszerfal, de a motorháztető is szénszálas műanyagból van. A sorozatgyártású MX-5 2,0 literes változatának kerekei kerültek a tanulmányra, tekintve, hogy az alig nyolckilós, 17 colos felnik kifejezetten könnyűnek számítanak.

A motor a műszerfal közepén lévő gombbal indul, mellette pedig két vészkapcsoló található, amelyek az üzemanyag-ellátást vagy elektromos hálózatot szakítják meg. A kocsi orrába az MX-5 kínálatának gyengébb, 1,8-as motorja került. A 126 lóerős blokk ugyanolyan, mint rendesen, de javítottak a levegőellátásán, illetve egy sportkipufogót is kapott. A futóművet átdolgozták,

különösen sportos hangolású lengéscsillapítókat és rugókat kapott a rendszer, ezzel párhuzamosan az autó 30 milliméterrel alacsonyabbra került.

Érdekes, hogy ehhez akkor még ilyen radikális beavatkozás kellett, a következő generáció, az ND mutatja, hogy mennyit fejlődött a Mazda is a könnyű, de mégis nagyobb szilárdságú fémek alkalmazásával. A most elérhető 132 lóerős, 1,5 literes motorral szerelt kivitel ugyanis klímával, szélvédővel, fedélzeti rendszerekkel, kárpitokkal nyom 1003 kilogrammot a mérlegen.