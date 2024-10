A Forma-1-es döntéshozókat gyakran bírálják amiatt, hogy egy-egy esetnél túlságosan sokáig tart a vizsgálat, és addig nem tekinthető hivatalosnak az adott futam végeredménye. Az esetek többségében néhány óráig tart, mire döntés születik, ehhez képest a NASCAR-ban ez a folyamat 53 évet vett igénybe.

A napokban jelentették be, hogy az amerikai versenysorozat mögött álló szervezet immáron hivatalosan is elismeri az 1983-as Cup Series-bajnok Bobby Allison 1971-es, a Bowman Gray Stadiumban aratott győzelmét. A döntés az örökranglista állására is hatással volt, ugyanis Allison így nem 84, hanem már 85 győzelmet számlál, amivel fellépett a negyedik helyre – írja a Motorsport.com.

Az 1971 augusztusában rendezett viadal körüli félreértéseket a rendhagyó, a mezőny felduzzasztását célzó lebonyolítás adta, ugyanis a nagyobb létszám érdekében nemcsak a kupasorozat, hanem az alacsonyabban rangsorolt Grand American résztvevői is indulhattak – ez további öt versenyen is előfordult abban az évben.

Bobby Allison is élt a lehetőséggel, így egy előző évi Ford Mustanggal állt rajthoz, amivel a 200-ból 138 kört vezetett, és Richard Petty, a NASCAR egyik akkori nagyágyúja előtt – az első helyen – kapta meg a kockás zászlót, azonban a győzelme mostanáig nem került be a statisztikákba. Arra hivatkoztak, hogy a Myers Brothers Memorial 250 nevű esemény egy Grand National-futam volt, Allison pedig egy Grand American-autóval vett részt rajta. Emiatt a futamnak évtizedeken át hivatalos győztese sem volt.

