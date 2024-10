Minden autós számára ismerős a helyzet, elbambulunk, és belefutunk egy sebességkorlátozó táblába. Hiába lassítunk már késő, a kamera elkészítette a fotót. Néhány héttel később érkezik a levél, amelyben a rendőrség értesít minket a szabálysértés mértékéről, és mellékel egy szép csekket a mutatványunkért cserébe.

Manapság ez a folyamat már szinte teljesen automatizált, de a képek nem tűnnek el, sőt a régi, még analóg technikával készült fotókat sem dobják kia rendőrök. Legalábbis az osztrák rendőrség nem tesz ilyet, szorgosan raktározzák a gyorshajtókról készült fotókat, így már évtizedekre visszanyúló archívum áll rendelkezésre.

A helyi kommunikációs osztály időnként szívesen böngészik ebben a gyűjteményben, mert akadhatnak tanulságos, sőt érdekes, meghökkentő találatok is. A rendőrség közösségi média csapata pénteken tett közzé egy válogatást a régi traffipax-képekből az X-en (korábban Twitter), amely nem csak mosolyra fakaszt, de nosztalgikus hangulatot is teremt.

Unsere Radargeräte sehen allerhand Kurioses. Beim Kramen in unseren Archiven haben wir ein paar Aufnahmen aus den späten 80ern und frühen 90ern gefunden, bei denen auch wir gerne die genauen Umstände erfahren würden. 📸🚗🐘 pic.twitter.com/92FbugQIMH — POLIZEI WIEN (@LPDWien) October 18, 2024

Elefántok és egykerekezés

Például egy 92 km/órás sebességgel száguldó autót mértek be lakott területen belül, de a képbe elefántok is bekerültek. Hogy hogyan kerültek oda? Ez egy jogos kérdés, de a hozzászólók meg is fejtették a „titkot”. Egyikük azt írta, hogy a képen az egyik férfi a papája, a másik pedig a legidősebb bátyja, és a közelben egy fesztiválon voltak a két elefánttal. Egy másik fotón egy motorost mértek be 82 km/órás sebességgel. A kép érdekessége, hogy a rendszámtáblát a hátul ülő utas takarta le a motorkerékpár rendszámát. 1991-ben készült a fotó arról a kerékpárosról, akinél 62 km/órás sebességet rögzítettek. Itt is volt a hozzászólók közt olyan, aki megjegyezte, hogy azon az útszakaszon, ahol a kép készült, mindig szerette volna, ha őt fotózzák le kerékpárral, de ez soha nem jött össze. Így ezen a képen sem ő szerepel.

Egy másik felvételen egyértelműbb a helyzet. Egy motoros 107 km/órás sebességgel száguldott Meidlingben a Grünbergstraßén, miközben egykerekezett.

A legviccesebb kép talán egy hibás mérés: egy lovaskocsit 888 km/órával mértek be. Egy ló erejével elég nehéz elérni ezt a tempót, ehhez még ezer is kevés lenne. Itt is pillanatok alatt kiderült, hogy a lovaskocsi egy pékmesteré volt, aki hetente háromszor szállított friss pékárut.

