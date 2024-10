Egyes közlekedési helyzetek azért bonyolultak, mert a szabályok nem mindig egyértelműek, máskor pedig a figyelmetlenség vagy a rutinszerű autózás vezetnek hibához. Persze van olyan is sajnos, hogy az autóvezetők nincsenek tisztában a szabályokkal, hiába tettek sikeres KRESZ-vizsgát. Nézd meg az alábbi képeket, lássuk tudod-e a helyes áthaladási sorrendet.

Eddig ez csak bemelegítés volt, jöjjön egy keményebb:

Lássuk a helyes sorrendeket

Első kép: A, B, C

Második kép: A, B, C

Harmadik kép: B, A, C

Negyedik kép: teherautó, autó, troli, motor

A negyediknél sokan ott hibáznak, hogy azt hiszik a motoros indulhat először. De ez azért trükkös, mert itt több szabály is találkozik, hiszen kanyarodás is van, jobbkéz-szabály és kanyarodó főútvonal is, plusz elsőbbségadási kötelezettség is, amelyet táblák jeleznek.

A lényeg, hogy éles helyzetben egy ilyen szituációba csöppenve nehéz gyorsan eldönteni, hogy akkor mi is történik pontosan, ezért kell időről időre gyakorolni. Az internet tele van KRESZ-tesztekkel, használjátok őket bátran, még akkor is, ha úgy gondolod, mindent tudsz a közlekedés szabályairól.

