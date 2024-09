A hihetetlennek tűnő események New Yorkban, a Sunset Parkban játszódtak le, ahol egy fekete Chevrolet pickupot készültek elszállítani. A jármű tulajdonosa azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és szembeszállt a vontatóval – tudósított az esetről a News12 helyi hírcsatorna.

A beszámolók szerint a pickup gazdája az utcán dulakodott a vontató sofőrjével, így akarta elérni, hogy autója maradjon a helyén. Amikor ez nem vezetett eredményre, vakmerő lépésre szánta el magát: bemászott a vontatóba, és elhajtott vele úgy, hogy saját autója továbbra is ott lógott az emelőn.

Az esetről készült képsorok döbbenetes jeleneteket mutatnak: a pickup tulajdonosa nyitott ajtóval száguld végig az utcán, szinte mindent elsodorva útjában. Saját autójának ajtaja majdnem leszakad, ahogy az út két oldalán parkoló kocsiknak csapódik.

