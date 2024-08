A Tesla Cybertruck újító, megosztó, nem mindennapi típus, ami bármilyen kiegészítő nélkül elférne egy sci-fi filmsorozatban. Az Achimedes Defense víziója viszont egy olyan Cybertruck, ami a káosz, a bűn és az anarchia uralta, túlélésre játszó, Mad Max-filmekből ismerős világra készítettek fel.

Pont ezért gondolnak arra, hogy kannibál motoros bandák támadása esetén nincs az embernek ideje fél óráig lógni a gyorstöltőn. Ezért a Sting Baja kivitel kapott az orrba egy „AMP Drive G125TM” típusú generátort, ami képes kerozinnal, gázolajjal is üzemelni, miközben igen combos teljesítménnyel, 125 kW-tal tud tölteni.

Emellett az utak állapotromlására is számítva terepcsomaggal dobják fel a gépet, aminek részleteit nem közölték, de az előzetes grafikák alapján nyilvánvaló, hogy komoly, látványos módosításokról van szó.

Aki szerint egy összeomló civilizáció lövöldözéssel járhat, azoknak készül a Sting Protector. Ebben a terepcsomag mellé jár egy kazal páncél, amivel túlélhetőek a 7,62 mm-es lövedékekkel elkövetett támadások. Ezzel még nem ért véget az elképzelt modellpaletta, a Sting APC az igazi guruló bunker, ami haspáncélt is kap. Ezzel a házilag tákolt robbanóeszközök és az aknák támadása is túlélhető, valamint a 14,5 mm-es nehézgépfegyverek lövedékeit is megállítja a páncélzat.