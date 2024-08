Amikor arról beszélünk, hogy a mobilitás mindenkié, az alatt rendszerint a közlekedés szabadságát, a mozgás esélyegyenlőségét értjük. A modern társadalom egyik legnemesebb irányelve, hogy minden ember számára, minden téren egyenlő esélyeket biztosítsunk, ami kiterjed a korlátozások nélküli helyváltoztatás lehetőségére is. Van azonban ennek egy másik oldala is, amely nem annyira fennkölt, ám nagyon is valós, és szüntelenül befolyásolja a közlekedők mindennapjait.

Nevezetesen, hogy az úthálózatot mindenki a sajátjának tekinti – sajnos, azok is, akik nem közlekedésre kívánják használni. A rakodás idejére szabálytalanul várakozó furgonok, a kerékpársávba belógva parkoló autósok, a lomtalanítás idején hanyagul kihelyezett tárgyak – vagy, hogy egy különösen aktuális jelenséget említsünk, az út szélén elhajított elektromos rollerek – mind kézzel fogható veszélyhelyzetet teremtenek.

A jelenséget tovább súlyosbítja, hogy ezek nem logikusan kiszámítható, előre nem kalkulálható szituációk, így bárhol és bármikor előfordulhatnak.

Ezeknek a váratlan akadályoknak az automatikus felismerésére, a közlekedés résztvevőit fenyegető helyzeteknek az azonosítására keres közösen megoldást a US Ignite elnevezésű high-tech start-up vállalkozás, San José városa (Kalifornia, USA) és a Toyota Mobility Foundation (TMF), az autógyártó pontosan tíz évvel ezelőtt, 2014 augusztusában létrehozott alapítványa, amely a fenntartható fejlődés egyetemes irányelvei mentén törekszik egy mobilisabb globális társadalom megvalósítására.

A három lábon álló együttműködés, amelyhez a TMF jelentős mobilitási tapasztalatán túl 260 ezer dollárral (kb. 94 millió Ft) járult hozzá, mesterséges intelligencia (MI) és számítógépes optikai érzékelő technológiák társításával kívánnak létrehozni egy automatikus, megbízható, percre kész észlelő és figyelmeztető rendszert.

Nem véletlen, hogy éppen San José ad otthont a projektnek, hiszen az egymillió lakosú városban komoly hagyományai vannak a kerékpáros közlekedésnek. Már 2022-ben több mint 640 kilométernyi kerékpárút erősítette a város közlekedési infrastruktúráját, egy jövőre lejáró, ötéves projekt keretében pedig további fejlesztések zajlanak jelenleg is. Ez utóbbi, a San José 2025 Better Bike Plan az infrastruktúra fejlesztésén túl a biztonság fokozását és a társadalmi szemléletváltást is a zászlajára tűzte.

A körülmények tehát ideálisak a mesterséges intelligencia alapú akadályazonosító rendszer fejlesztésére és tesztelésére; az itt szerzett tapasztalatok alapján hatékonyan lehet másutt is megvalósítani hasonló megoldásokat.