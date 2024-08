MEGÁLL AZ ÉSZ #60 - Mindennek van határa! ‼️ 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐞𝐤 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐭𝐚́𝐫𝐚...𝐝𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐠𝐲 𝐥𝐚́𝐭𝐡𝐚𝐭𝐣𝐮𝐤, 𝐚 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐳𝐭𝐫𝐨́𝐟𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐦𝐮𝐬𝐧𝐚𝐤 𝐧𝐢𝐧𝐜𝐬 𝐞́𝐬 𝐯𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤, 𝐚𝐤𝐢𝐤 𝐦𝐞́𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠 𝐧𝐞𝐦 𝐞́𝐫𝐭𝐢𝐤, 𝐡𝐨𝐠𝐲 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐭 𝐠𝐚́𝐳, 𝐡𝐚 𝐜𝐬𝐢𝐧𝐚́𝐥𝐣𝐚́𝐤. ℹ️Július 30-án kedden, az M7-es autópályán történt balesetnél megint előkerült az egyik állandó témánk a fotózás-videózás és a fantomdugó. ❗️ Korábban több alkalommal is felhívtuk már a figyelmet az ezekben rejlő veszélyekre, de sok embernél, még mindig egy-egy baleseten való csámcsogás nyer a biztonságos utazással szemben. 📱A Budapest felé vezető oldalon minden korlátozás nélkül haladhatott volna a forgalom, de köszönhetően a bámészkodóknak és a "ha nem videózom le, meg sem történt" embereknek - hiszen a baleset mellé érve elkezdtek lassítani, majd videózni-, bedugult a pálya. ❓ Felteszik a kérdést, hogy ez miért probléma? ⚠️ Az indokolatlan lassítások miatt úgynevezett fantomdugó alakul ki, valós ok nélkül előbb lelassul, majd megáll a pálya forgalma. 1️⃣ Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá vagy ő is telefonozik, mégjobban lelassít a mögötte érkező is a telefont bújja és lám: ott az újabb baleset. 2️⃣ A másik, amibe nem gondolnak bele, hogy súlyos sérült is lehet a balesetnél. Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke fekszik ott. Egyikünk sem szeretné viszontlátni a családtagját ilyen kiszolgáltatott állapotban a social media felületeken. Tiszteljük meg a másik embert! 📵Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos! 🚔 A videó eredeti felvételei a Magyar Rendőrség-nél landoltak. #mkif #azorszagutja #novideo #rendőrség #police_hu