Pár évvel ezelőtt arról szólt a fáma, hogy egy francia manufaktúra jóvoltából feltámadhat a Porsche legelső V8-as motorral szerelt modellje, az eredetileg a 911-es utódjának szánt 928-as. Nos, nem tudni, hogy azóta siker koronázta-e a projektet, azonban egy másik, egészen szürreális elképzelés megvalósult.

Az ötlet lengyel szörfösök körében kapott szárnyra, végül egy erős és elmélyült apa-fia kapcsolat adott löketet a Porsche 928 Surfarinak, amit Tadeusz Elwart, a Chałupy 6 kemping menedzsere és a Hel Riders fesztivál szervezője álmodott meg. Adott volt hozzá az ihlet, hiszen az életét a tenger mellett éli, és adott volt az autó is.

A Porsche közleménye szerint az átalakításnál fontos szempont volt, hogy a 928-as képes legyen megbirkózni a tengerparti homokkal, miközben szörfdeszkákat szállít. Onnantól fogva, hogy az 1977-től 1995-ig, összesen 61 ezer példányban gyártott Porschét erősebbnél erősebb, 4,5-5,4 literes V8-as blokkokkal szerelték, amiknek teljesítménye esetenként elérte, majd meg is haladta a 300 lóerőt, tudvalevő, hogy nem a motorerőn fog elhasalni a 928-as tengerparti koncepciója.

Kérdőjelekből azonban így sem volt hiány, a helyi kezdeményezés előrelendítésében pedig mérnökként fontos szerepet töltött be a raliversenyzői múlttal is rendelkező Tomasz Staniszewski, aki többek között azt is tudta, hogyan kell kalibrálni a sebességváltót, a differenciálművet és a felfüggesztést ahhoz, hogy a sportkupé strandbuggyként is megállja a helyét.

Bemutatkozását – stílszerűen – a legutóbbi Hel Riders fesztiválon ejtette meg, amit követően a 928 Surfari felfedező útra indult, több sziget érintésével – és innen már nincs más dolga, mint sodródni az árral.