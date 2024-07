Egy csapat autós újságíró nemrégiben Új-Zélandon járt – egy kisebb flottányi Ferrari Purosangue társaságában – és teljesen véletlenül bukkant rá az olasz ékszerre: egy 1948-as Ferrari 166 Interre. A 007-S sorozatszámú példány cseppet sem unalmas történetét egy idős házaspár, Amanda és Philip mesélték el, akik jelenlegi tulajdonosai az autónak.

A Ferrari gyár alapításának második évében készült 166 Inter, melynek V12-es motorja a maga idejében kimagasló teljesítményt nyújtott: a kétliteres erőforrás 110 lóerős teljesítményű, és hengerenként 166 köbcentis, innen ered a modell neve is. Az 1949-es Genfi Autószalonon mutatták be, majd májusban az Inter Europa Kupán is versenyzett Monzában. Az 007-S volt az első 166-os, amely az „Inter” nevet viselte. Az 001-S és 003-S sajnos örökre elveszett, a 005-S pedig a modenai Enzo Ferrari Múzeumban található, így ez a vidékies új-zélandi gyöngyszem a világ legrégebbi, működőképes utcai Ferrarija.

1949 júliusában az autó először Genovában talált gazdára, majd 1951-ben Firenzébe került. Harmadik tulajdonosa Pietro Barbetti volt, aki versenyzett vele az 1952-es Mille Miglián, ahol kategóriájában a 20. helyen végzett. 1953-ban Henry Bartecchi, az amerikai hadsereg egy kapitánya vette meg 166-ost, ám egy hegyi versenybaleset után egy hónapig kórházba került, és az autó karosszériája súlyosan megsérült. Amikor az autó 1954-ben átkelt az Atlanti-óceánon, Bob McKinsey, egy gazdag amerikai ügyvéd tulajdonába került, aki azt tervezte, hogy rendbe szedi az autót. A projekt azonban félbeszakadt, és a karosszéria két évig elhagyatottan állt egy mezőn, mígnem 1956-ban Thomas Wiggins megvásárolta, és úgy döntött, hogy megszabadul a súlyosan sérült kasznitól.

Wigginsnek 15 év kellett ahhoz, hogy megfelelő karosszériát találjon az autóhoz. A jelenlegi külső egyike annak az öt kupé karosszériának, amelyet a torinói Stabilimenti Farina készített a Ferrari számára. A Farina karosszéria maga is egy nehéz sorsú 166-os alvázról származott az Egyesült Államokból, és gondos helyreállítást igényelt. Az erőfeszítések ellenére a projekt újabb 23 évig pihent. 1994-ben Wiggins végleg feladta álmát.

Itt lép be a történetbe Amanda. Ő és férje már két 1966-os Ferrari modellel büszkélkedhettek – egy 330 GT-vel és egy 330 GTC-vel – amikor egy magazin hirdetésében rátaláltak a 166 Interre, röviddel azután, hogy Alaszkából Új-Zélandra költöztek. Hat hónapos tárgyalás után végül egy guruló alvázat kaptak egy motorral és egy borzalmas karosszériával, valamint öt faládát különféle alkatrészekkel.

Amanda és Phips egy speciális restauráló műhelyt hívtak segítségül, akik megerősítették, hogy a motor eredeti alkatrészeinek többsége még használható. 1997-ben a restaurálás végre befejeződött, és a pár megvalósította régi álmát: visszavitték az autót gyökereihez. Egy légitársaság támogatta az 166 szállítását Rómába, ahonnan Amanda és Phips egészen Emilia-Romagnáig autózott, ahol autójuk kiemelt szerepet kapott Maranello ünnepségein.

Azóta a pár több mint 50 ezer kilométert tett meg az idős Ferrarival, és ma is ugyanolyan szenvedéllyel vezetik, mint amikor először megérkezett hozzájuk.