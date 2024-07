A hatóságok vasárnap kora reggel felhívást tettek közzé a Maggia folyó közelében lévő házak kiürítésére Prato-Sornico és a Maggia-völgy lakói számára. Az utakat lezárták, és a folyó mentén lévő kempingeket kiürítették – közölte a kantoni rendőrség.

Egy autós hidat is elmosott a víz, így az az útszakasz teljesen járhatatlanná vált kantonban. A térség egy részében az áramellátás is megszűnt, sokan ivóvíz nélkül maradtak. Megemelkedett a Rhone szintje, és megáradtak mellékfolyói is.

Több száz embert kimenekítettek és számos utat lezártak a délnyugati Wallis kanton hatóságai is. Ott egy halálos áldozatról és egy eltűntről adtak hivatalos közlést.

Franciaország közeli, északkeleti részében szintén három halálos áldozatról számoltak be, a szerencsétlenséget a viharban az autójukra zuhant fa okozta.