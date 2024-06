A napokban adták át a Ferrari új, szintén maranellói gyárát, ahol eleinte az olasz márka belső égésű motorral szerelt és a plug-in hibrid autói fognak készülni, várhatóan 2025 végétől pedig az első elektromos Ferrari-modellt szintén itt fogják gyártani. Az e-building megnyitóján Sergio Mattarella olasz elnök mellett a Ferrari vezérkara, így John Elkann elnök, Piero Ferrari alelnök és Benedetto Vigna vezérigazgató is jelen volt.

Bár a Ferrari hivatalos közleményében nem említették, az eseményen elhangzott, hogy az új létesítmény egy több mint 200 millió eurós beruházás keretében valósult meg, mint arról a Reuters beszámolt. A jelenlegi árfolyamon 79 milliárd forintnak megfelelő összegből két év és 350 ember munkájával építették fel a 25 méter magas, üveghomlokzatú komplexumot.

A képre kattintva galéria nyílik:

Kész az üzem, itt fogják gyártani a jövő Ferrarijait 1 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 2 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 3 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 5 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 6 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 7 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 9 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 10 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 11 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 13 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 14 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 15 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 17 /25 Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó: Duccio Malagamba/Mario Cucinella Architects/Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 18 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 19 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 21 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 22 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 23 /25 Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó: Ferrari S.p.A. Fotó megosztása: 25 /25 Piero Ferrari, John Elkann, Sergio Mattarella (Fotó: Ferrari S.p.A.) Piero Ferrari, John Elkann, Sergio Mattarella (Fotó: Ferrari S.p.A.) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

42 500 négyzetméter a Ferrari e-building területe, viszont annak érdekében, hogy megkönnyítsék a terjeszkedést, 39 lakó- és ipari épület megvásárlásával egy mintegy 100 ezer négyzetméternyi területen láttak neki az építkezésnek. Nemcsak a közúthálózatot fejlesztették a projekt részeként, de 1,5 kilométernyi kerékpárúttal meg is toldották azt, továbbá 1400 parkolóhelyet létesítettek.

Komoly hangsúlyt helyeztek az energiahatékony és fenntartható működésre, ebben központi szerepet tölt be a tetőn kiépített, 3000 panelből álló és 1,3 megawattos csúcsteljesítményre képes napelem-rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a gyárépület teljes egészében megújuló energiával működjön. 200 fát is ültettek, az esővizet pedig egy 200 köbméteres tartályban gyűjtik össze, majd hasznosítják újra.

300-nál is többen fognak dolgozni az új üzemben, de rengeteg robot is részt fog venni a munkában. Az alsó szinten a gépház található, a földszinten a járműgyártás és a logisztika, a félemeleten az irodák kaptak helyet, míg a felső szinten nemcsak autókat fognak gyártani, de a motorok és más komponensek összeszerelése is itt zajlik majd.