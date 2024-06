Nem hétköznapi felvételt osztott meg a washingtoni rendőrség arról, ahogyan egy férfi kajakkal próbált egérutat nyerni az igazságszolgáltatással szemben, miután ellopott egy autót.

Helyi lapértesülések szerint június 6-án reggel vették üldözőbe a 39 éves elkövetőt, miután bejelentést kaptak a lopott kocsiról. A férfi viszont a szökés közben zsákutcába hajtott, ahol a járművet maga mögött hagyva beszaladt az erdőbe. A rendőrség a Chehalis folyóig követte, ahol drónnal találták meg az autótolvajt, aki addigra már egy kék kajakban evezett – természetesen azt is lopta.

Smokey assisted Centralia PD in apprehending a suspect who fled on foot from a stolen car they were driving to a nearby river. The scallywag then stole a kayak from a home and took to the high seas...



Eventually, he ran aground and tried to escape on foot but was apprehended. pic.twitter.com/iRVtVX1kPI