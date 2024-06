A XX. század a közlekedés forradalmát hozta el az emberiségnek, és ekkoriban még akadtak olyan vadhajtások, amelyek (bár műszaki csodának számítottak) nem állták ki a kor próbáját. Ilyen volt például a vasúti közlekedésben örök, nagy ígéretnek számító lebegő mágnesvasút (maglev), a hangsebesség kétszeresével hasító Concorde, vagy épp az Anglia és Franciaország között közlekedő, óriási légpárnás hajó.

Mint minden hasonló, különleges szállítóeszköz, az SR sorozat tagjaként megépített SR.N4s is rendkívüli paraméterekkel rendelkezett. 1968 és 2000 között ez a gép bonyolított a tengeri forgalmat Dover és Boulogne között, mint a világ legnagyobb méretű, és teherbírású légpárnás hajója.

A hetvenes években „ráncfelvarráson átesett” szerkezet 320 tonnát nyomott, 56,3 méteres hosszához 11,4 méteres magasság társult, hajtásáról pedig négy darab Rolls-Royce Proteus gázturbina gondoskodott. Ezek egyenként 3400 lóerősek voltak, és ezekkel üzemeltek a légpárnát előállító sűrítő ventillátorok, valamint a haladást biztosító négy darab, közel 6 méter átmérőjű légcsavar.

Angol bolondéria a légpárnás hajó

Meglepő, de a légpárnás nem katonai célú fejlesztés végterméke. Valamikor az ötvenes években merült fel az igény egy olyan szerkezetre, amely vízen, és szárazföldön is magabiztosan mozog. Persze korábban mások is próbálkoztak már hasonlóval, de az első valóban használható modellre az ötvenes évek végéig kellett várni. A második világháború után a brit Christopher Sydney Cockerell tervezte meg az első gyakorlatban is használható légpárnás hajót. Cockerell első modellje az 1958-as Saunders-Roe, Nautical 1 (röviden SR.N1) volt, amelyet több nagyobb modell követett, többek között a cikkben szereplő óriás is, az SR.N4-es.

Hajtás tekintetében kétféle alaptípusa van a légpárnásnak, az egy- illetve többmotoros változat. Míg a több motornál külön motorok felelnek a lebegésért, és a hajtásért, addig az egymotorosaknál ugyanaz a motor végzi mindkét feladatot. Nagyjából a teljes légmennyiség egyharmada tűnik el a légcsavar mögött, hogy bonyolult csatornarendszeren keresztül eljusson a szoknyába, ahol a test közepe felé irányítva 20-40 centiméter magasra emelje a szerkezetet, utasait és rakományát.