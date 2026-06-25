Miután a 718 Cayman gyártása tavaly ősszel hivatalosan véget ért, megszűnt a modell, amely mostanáig a Porsche GT4-es versenyautójának az alapját adta, 2016 óta több mint 1500 alkalommal.

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Bár ez egy ideig még nem jelentene gondot, a Porsche már most elkezdett a jövőre gondolni, hiszen a GT3 előszobájának tekintett GT4 hatalmas piaci lehetőség minden érintett gyártó számára.

A Porsche ezért nem sokat teketóriázott, és gyorsan előállt a megoldással: az új GT4 immár a 911 alapjaira épül, nem is akármilyen formában.

A 2027-es évadban debütáló versenyautó, a GT4 R abból a 911 Cup modellből építkezik, amely maga is a 911 Cup maga is a 911 GT3 leszármazottja, az új GT4-es versenyautó minden eddiginél közelebb áll a célként kitűzött géposztály jellemzőihez. Elődjénél – amellyel egy ideig párhuzamosan fog futni a globális szériákban – szélesebb nyomtávval, fejlettebb elektronikával és erősebb motorral rendelkezik.

A négyliteres, hathengeres boxermotor legnagyobb teljesítménye 520 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 470 Nm. A GT4 szabályrendszere azonban ezt korlátozza, ezért a GT4 R gyárilag szűkítőkkel készül, amelyek 430 lóerőre csökkentik az elérhető csúcsteljesítményt.

A váltó hatfokozatú, kormányról kapcsolható szekvenciális egység, a tengelykapcsoló négytárcsás.

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A 911 Cup modellhez képest egy collal keskenyebb kerekeket szereltek fel, központi anya helyett szériakivitelű, öt kerékcsavaros rögzítéssel. A lengéscsillapítók két irányban állíthatók, a rugók három előfeszítéssel választhatók.

A karosszéria fő elemei és aerodinamikai megoldásai a 911 Cupról származnak. A hátsó szárny tizenegy pozícióban, kézzel állítható. A szokásos szénszálas kompozitok helyett természetes eredetű (len) rostokkal erősített műanyag panelekből készültek az ajtók, a motorburkolat, a beltér egyes elemei, valamint az aerodinamikai komponensek.

A vezetőt egy 10,3 colos, színes képernyő tájékoztatja, az autót integrált adatrögzítővel és nagy pontosságú GPS rendszerrel szerelték fel, amelyek a teljesítmény elemzését támogatják.