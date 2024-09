Végtelenül különös történettel keresett meg egy ismerősöm pár hónappal ezelőtt. „Megbukott a kombi a műszakin.” – írta nekem Gábor, akinek az autójáról pontosan tudom, milyen állapotban van. Nem egyszer szereltük már együtt is, így jártam alatta, benne, és a saját autómhoz a váltót is azzal cipeltem egyszer. Lehetetlen, hogy az az autó ne feleljen meg egy magyar műszaki vizsgán, de szerintem a németek is megnyalnák utána a tíz ujjukat.

Tulajdonképpen nem megbukott első körben, mert el sem kezdték rajta a vizsgálatot. „Leadtam az autót, majd röviddel utána jött hozzám a vizsgáztató srác, hogy van egy kis baj, ez az autó így biztosan nem fog levizsgázni.” Az indokoktól nem csak Gábor, de én is dobtam egy dupla szaltót, pedig előtte sosem sikerült.”Az előző műszaki vizsgán készült fotókhoz képest más az utastér teljes színe, nem ugyanaz a műszeregység van benne és a felnik sem ugyanazok. Azt mondták, alakítsam vissza ezeket és utána jöjjek vissza. Ez hónapok munkája lenne és teljesen elfogadhatatlannak tartottam, de tulajdonképpen nem adtak más lehetőséget. Hozzátenném, hogy akivel én beszéltem, felsőbb utasításra közölte a rossz hírt és segített a megoldásban.”

Mivel ezt ránézésre megállapították, anélkül küldték haza a vizsgaállomásról, hogy bármilyen igazolást kapott volna róla. Nem sikertelen műszaki vizsgáról van szó, hanem egy olyanról, ahol nem is engedték az autót vizsgázni, mert a vizsgáztatónak nem tetszett. Nem ugyanúgy néz ki, mint az előző fotókon? Más a beltér színe? Lehetnek ezek indokok egy műszaki vizsgán? Mi még sosem hallottunk ilyenről, ezért utánajártunk, hogy tisztázzuk, mik a sarokpontok egy „átalakított” autónál

Műszaki állapotot nem érintő átalakításokat végeztek a BMW-n

Amiket indokként hoztak fel, azok nem számítanak műszaki állapotot érintő átalakításoknak. Az E39 minden belső kárpitelemét kicserélték, eredetileg bézs és szürke volt, de nagyon megfáradt már, ezért került bele egy teljesen fekete, közel hibátlan állapotú, teljesen gyári kivitelű utastér. Hatalmas átalakítás az ilyen, legalábbis munkamennyiség, beleölt órák terén, viszont minden bekerült elem eredeti, típus azonos és majdnem egyező évjáratú.

Megkértük az Építési és Közlekedési Minisztériumot – az NKH jogutódját – adjanak hivatalos választ arra, hogy ilyen átalakításra kell-e bármilyen engedély. A válaszuk erre vonatkozó része: „Az utastérben lévő közlekedésbiztonsági felszerelések jóváhagyási jellel ellátottak, így azok megváltoztatása csak átalakítási engedély megadása után történhet, vagy jóváhagyási jellel ellátott csere alkatrésszel helyettesíthető.” Mivel ezek a jóváhagyási jegyek pontosan ugyanott, ugyanúgy szerepelnek a bekerült gyári elemeken, mint a kiszerelteken, így ezzel semmilyen gond nem lehet.

Színében valóban eltérő, ugyanakkor ez az adat nem szerepel az autó típusbizonyítványában, sem a forgalmi engedélyben, így nem engedélyköteles átalakítás, ezt az EKM is megerősítette számunkra. Szóval, ha találsz egy jobban tetsző utasteret az autódhoz, bármikor kicserélheted, és ha a vizsgaállomáson ezt kérdőre vonják, nyugodtan mondd, hogy ennek nincs köze a műszaki állapothoz.

„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendelet értelmében a forgalomban levő jármű kialakítása, felszereltsége és tulajdonságai csak abban az esetben változtathatók meg, ha a változás a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi jellemzőit nem rontja le.” Ennek értelmében azzal sem lehet semmi gond, ha a műszeregység más az autóban, mint korábban volt.

Miért kellett műszerblokkot cserélni? Szükség nem volt rá, de az eredeti fekete számlapos, karcos plexijű helyett mégis kapott egy tökéletes állapotú, de szürke számlapos óracsoportot. Még arra is figyeltek a cserénél, hogy az új elem memóriájában átírták az autó eredeti futásteljesítményét, amikor belekerült, vagyis ugyanannyit, a valós futást mutatta a BMW, amikor műszakira vitték.

„Azt mondták, hogy az utastértől eltekintenek, ha úgy hozom, vissza, hogy az eredeti műszerblokkja van benne. Miután abban azóta nem pörgött a futás, az egy évvel ezelőttit mutatja, vagyis nem valós. A vizsgáztató szerint ez jobb megoldás, mintha az új fotókon más számlap szerepelne, úgyhogy szereljem vissza és jöhetek újra.”

Gábor visszaszerelte a műszerblokkot a következő vizsgára pár nappal később, így már beengedték az autót és sikeres vizsgát is tett. Vagyis szándékosan, tudatosan valótlan óraállással vizsgáztatták le a BMW-t és nem a tulajdonos kérésére. És így került be az adat a Jármű Szolgáltatási Platform néven futó rendszerbe, amely elvileg azért jött létre, hogy csökkenjenek a futásteljesítménnyel való manipulációk. Ha két év múlva újra vizsgáztatja máshol, ahol nem ragaszkodnak az előző fotókhoz, irreálisan nagy ugrás lesz a rendszerben a futásteljesítménynél, de az adott vizsgaközpont szerint ez rendben van.

Felni csere, mint bukási lehetőség?

Két évvel ezelőtt 16 colos, E60-as, vagyis következő generációs 5-öshoz tartozó felni szettel vizsgázott a BMW, most viszont ugyan átmérőben nagyobb, de típusazonos darabokkal érkezett, és ez sem „tetszett” a vizsgáztatóknak. „A műszaki vizsgán nem kötelező az előző vizsgán felszerelt felnikkel megjelenni, ha nem átalakítási eljárás következtében kerültek felszerelésre. Viszont a felnik, kerekek cserélésére is a fenti szabályok vonatkoznak.” – írta kérdésünkre a Budapest Főváros Kormányhivatala, akiknél a fővárosi vizsgaközpontok miatt vizsgáztatási kérdésekben is lehet érdeklődni.

A vonatkozó szabály itt is azt jelenti, hogy közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból meg kell felelnie a típusbizonyítványban leírtaknak. Ezeknek pedig megfelelt a méret és a rajtuk lévő majdnem új Michelin Pilot Sport gumik is. Ezzel szemben viszont a problémát az okozta, hogy az előző fotókon nem ezekkel a kerekekkel szerepelt az autó.

Arra a konkrét kérdésünkre, hogy ugyanúgy kell-e kinéznie az autónak műszaki vizsgán, mint az előző fotókon, sem a Kormányhivataltól, sem az EKM-től nem kaptunk egyértelmű választ. Az átalakításokra vonatkozó szabályok azonban körvonalazzák a lehetőségeinket, ennek értelmében az autónak nem kell ugyanúgy kinéznie, de a szabályoknak meg kell felelnie.

A Kormányhivataltól megkaptuk azt a listát is, mi nem számít átalakításnak:

a jogszabály által megengedett vagy előírt tartozékok felszerelése;

a motor azonos típusú motorra történő cseréje;

a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;

a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;

szabványos vagy típushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, feltéve, hogy a jármű alkalmas a vontatásra;

a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben az oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;

a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel jogszabályi követelményeknek;

a közlekedési hatóság által engedélyezett módú vagy mértékű, illetve engedély nélkül megvalósítható megváltoztatása a járműnek;

a járműbe a jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű „részecskeszűrő” utólagos beépítése a megfelelő engedélyek birtokában;

a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése esetén;

a kerékpárszállító eszköz felszerelése.

Műszakilag nem történt átalakítás, minden más látványos

Érdekes módon minden olyan pont, ami miatt el sem kezdték a BMW vizsgáztatását, szemmel látható, de műszaki állapotba nem beleszámító átalakítás volt. Mivel a kombi műszakilag kifogástalan, pár nappal később gond nélkül átment a vizsgán kisebb felnikkel, gyári óracsoporttal, de bézs helyett fekete beltérrel. Sok-sok fölösleges bosszúságot okozott ez a „kekeckedés” az adott vizsgaközpont részéről, amit szándékosan nem nevezünk meg a cikkben, mivel főként arra igyekszünk ezzel a történettel rávilágítani, milyen lehetőségeid vannak.

Érdemes tisztában lenni a műszaki vizsga menetével, mielőtt elviszed az autódat, főként ha magad intézed. A kinézet, színek, számos utólagos felszereltségek nem lehetnek indokok sikertelen műszaki vizsgára.”Esztétikai megjelenés kapcsán példaként megemlíthető, ha felületi rozsdafolt jelent meg a karosszérián és azt javítják, az megengedett, de ha annak elemeit érdemben megváltoztatják már kevésbé.” Tehát küllemre is csak az számít, hogy ne legyen rozsdafolt, és a javítás az eredetivel megegyező elemmel történjen.

Vélhetően itt sem lett volna gond a vizsgával elsőre sem, hiszen hivatalosan nem lehet megindokolni, hogy a beltér színe más, ezért nem megy át. A műszaki jellegű változtatásokra persze már vonatkoznak a szabályok, a legtöbbre külön átalakítási engedély kérése szükséges az EKM-től, ha olyan mértékű, akkor egyedi forgalomba helyezési eljárásra is szükség lesz, itt azonban semmi ilyesmiről nem volt szó, csupán egy önérzetes vizsgabiztosról.