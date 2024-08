Takarékos autóval (vagy ráérős tempóval) egy tankkal eljuthatsz Magyarországról Stuttgartba, Baden-Württemberg székhelyére. A város a második világháború óta nem túl takaros, mert a település addigi formájában megsemmisült a szőnyegbombázásokról és a civil lakosság tartásának megtöréséről szóló Area Bombing Directive utasításainak értelmében, a brit és részben az amerikai légierő terrorbombázásaiban. A becsapódáskor 9 méteres lángot lövellő gyújtóbombákkal lángpokolba borított városrészek ötmillió köbméternyi építési törmelékké váltak.

Itt folytatódott a világháború után a Porsche sportautómárka története, amikor az ausztriai Gmündből áttelepült, helyesebben visszatelepült az akkor még apró autógyár a Stuttgart északi részén lévő Zuffenhausenbe, hogy a 356 gyártását felfuttassa.

1938 és 1944 között már itt működött Ferdinand Porsche konstruktőrirodája, de a légicsapások elől a cég és a Porsche-Piëch család elmenekült az iparvárosból a békés karintiai Gmündbe, ahol a 356 megszületett Ferdinand Porsche fia, Ferry Porsche tervezésében.

76 éve, 1948-ban láthatta a világ először a filigrán sportautót. Nektek most a 356 leszármazottai közül a számunkra legérdekesebb versenygépeket és utcai sportautókat mutatjuk be a gyári múzeumból az alábbi videóban. Nem tartottunk attól, hogy a Porsche múzeuma ne hozná a márka autóinak színvonalát, de ennek tudatában is tátottuk a szánkat a kiállítást látva. Reméljük, nektek is tetszeni fog!

