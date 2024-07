A Pappas Auto Kia kereskedése több eseményt is ünnepel: egyrészt a Hunyadi úti Kia telephely egymás után már a második évben kapta meg a Kia European Dealer of the Year díjat, másrészt pedig több hónapos modernizálás után újranyitott a Pannónia utcai Kia szalon. A megújult kereskedés Magyarország egyik legmodernebbje, olyan értékesítési pontjává vált, amely elsők között Kia új arculatát és szellemiségét tükrözi kívül-belül. A Pappas Auto sikereit jelzi, hogy a cég értékesítette tavaly a legtöbb Kia modellt hazánkban.

A Pappas Auto 2006-tól forgalmazza a Kia márka modelljeit. Tavaly rekordközeli számú autót értékesített Közép-Európa egyik legnagyobb és legújítóbb szellemű járműkereskedelmi vállalata: 2131 darabot adott el, amellyel a hazai piacon 31,7 százalékos részesedést szerzett, vagyis majdnem minden harmadik Kiát a Pappas Auto értékesítette.

A több mint hét évtizede az autópiacon működő Pappas Auto Hunyadi úti telephelye 2023 után, 2024-ben is megkapta a Kia European Dealer of the Year díjat. Az elismerés odaítélése előtt a Kia európai központja vizsgálja a márkakereskedések által értékesített járművek számát, a sales és az aftersales adatokat, a pénzügyi és az eredményességi mutatókat, valamint az ügyfélelégedettséget.

„A díjat évente csak 20 kereskedés kaphatja meg a kontinensen, melyet a Pappas Auto Hunyadi úti telephelye egymás után két esztendőben is kiérdemelt. Köszönöm vásárlóinknak és kollégáinknak, hogy segítettek elérni ezt az eredményt!” – mondta Pais József, a Pappas Auto Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ünneplésre ad okot az újjávarázsolt Pannónia utcai Kia szalon. A bemutatóterem több mint 300 négyzetméter alapterületű, amely új levegő-víz hőszivattyús hűtési és fűtési rendszert, valamint hővisszanyerésre alkalmas szellőzési rendszert kapott. A tetőre hamarosan napelemes energiaellátó rendszer is épül. A kereskedés úttörő, ugyanis az országban elsőként itt nyílt meg a Kia új arculatának megfelelően kívül-belül átépített, felújított szalon. Az új szalondesign tavaly az iF Design – a világ egyik legjelentősebb formadíja – Üzleti terek kategóriájában, Belsőépítészet témakörben lett első.

Jól mutatja a Pappas újító szellemiségét, hogy 2012-ben is első volt a abban, hogy a korábbi Red Cube arculat szerint alakította át a bemutatótermet.

Jelenleg öt Kia telephelyet üzemeltet a Pappas Auto: 2006-ban nyílt a budapesti, Hunyadi János úti és a szegedi, egy évvel később a pécsi, 2012-ben a budapesti, Kárpát utcai, és 2016-ban a székesfehérvári márkakereskedés.