Még pont az idei nyári szezon kezdete előtt beérett az elmúlt évek fejlesztéseinek gyümölcse, így júniustól élesben működnek az új, modern sebességmérő kamerák Horvátországban. Ennek eredményeként az ország mintegy 500 pontján 1700 készüléket helyeztek üzembe – írja a Világgazdaság.

A legtöbb egységet a tengerparti megyék és a turisztikai szempontból kiemelt helyszínek útjaira telepítették, de sok kamerát üzemeltek be az autópályák mentén is, azaz a mostani fejlemény például az Adriára igyekvő magyar autósokat is érinti. Az új traffipaxok amellett, hogy két irányban is mérik a sebességet,

a gyorshajtókra, valamint azokra, akik vezetés közben telefonálnak vagy nincs bekapcsolva a biztonsági övük, akár 600 méteres távolságból is lecsapnak, még akkor is, ha rosszak a látási viszonyok.

A rendszámaikat eltakaró motorosokról sem feledkeztek meg: ha ilyet észlelnek a kamerák, azonnal értesítik a legközelebbi járőrt.

Az előírásokkal összhangban közúti táblával jelzik a sebességmérő kamerákat, azonban a „kontrola brzine” felirat nem minden esetben jelez valódi sebességmérést: sok esetben csak forgalomlassítási céllal helyezik ki a táblákat.

Szabálytalanság esetén belföldre egy, külföldre két héten belül kiszabják a bírságot – ez annak tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy az utóbbi időben az Európai Unió is kiemelten foglalkozott a külföldi közlekedési kihágások kérdésével, és a tervek szerint komoly szigorítás várható. Horvátországban a bírságok mértéke az elkövetett szabálysértés súlyától függ:

30 eurós, azaz nagyjából 12 ezer forintos pénzbüntetés jár enyhe sebességtúllépésért, vagy abban az esetben, ha valaki nem kötötte be a biztonsági övét,

100 eurót, mostani árfolyamon átszámítva csaknem 40 ezer forintot kell fizetnie annak, aki vezetés közben telefonál,

abban az esetben pedig 300 euróra, vagyis 118 ezer forintra rúg a bírság, ha valaki több mint 25 százalékkal lépi túl a sebességhatárt.

Amennyiben a rendőr állítja meg az autóst, több kirívó szabálytalanság, valamint komoly ittasság esetén 4000 euróra is megbüntethetik, ami közel 1,6 millió forintnak felel meg. Mindemellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy a horvát utakon sok az álcázott (civil) rendőrautó.

Külföldi bírsággal korábban már a Vezessnek is volt dolga – tapasztalatainkat, valamint a legfontosabb tudnivalókat az alábbi cikkben foglaltuk össze: