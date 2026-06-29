Az év autóipari botránya volt a Ferrari Luce bemutatkozása: a világ felháborodott Maranello első villanyautójának formavilágán, a vitába az egykori Ferrari-vezér, Luca di Montezemolo is beszállt, méltatlannak nevezve az autót a márkalogó, a cavallino rampante viselésére. Az autógyártó részvényei estek a tőzsdén, az igazgató tanács elbocsátotta a Ferrari marketing főnökét, Enrico Gallierát.

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A Luce tehát globális csőd – kivéve, hogy nem az. Akiknek ugyanis az autó szól, azok rögtön ráugrottak: például a kínai piacra allokált teljes idei kontingens azonnal elfogyott, ha hihetünk a híradásoknak.

A Car News China úgy tudja, Kínában máris gazdára talált mind a nyolcvannyolc autó, amelyet a hatalmas piacra szánt a Ferrari. A Luce helyi vételára 3 988 000 kínai jüan, azaz 182 millió forint.

Mindezt úgy, hogy a Ferrari hangosan cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a Luce egyfajta „hűségteszt” volna, és később más, egzotikus modellek vásárlásánál prioritást élveznek azok, akik vásárolnak az elektromos modellből.

Elemzők szerint Kínában még mindig fontos a hiperluxus-autók presztízsértéke: bár léteznek gyorsabb, erősebb villanyautók kevesebb pénzért, a Ferrari mégis Ferrari, amely egyértelműen hirdeti gazdája anyagi státuszát. Ráadásul a Luce nem szupersportautó, hanem nagyon erős, nagyon sportos túraautó, amely minőségében kevesebb technológiai versenytársa akad a piacon.

A Ferrari hivatalosan nem erősítette meg, hogy Kínában eladták volna a teljes 2026-os keretet. Arról sincsenek információk, hogy a Luce hogyan teljesít más piacokon.

A Luce négy villanymotorja együtt 1050 lóerő leadására képes, a 122 kW-s akku dacára a menetkész tömeg „mindössze” 2260 kg, az autó 2,5 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. A további részleteket és a személyes benyomásunkat megismerheted ide kattintva: