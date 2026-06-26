Múlt vasárnap Aszódon a feleségével és két gyermekével haladt autóval a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság egyik szolgálaton kívüli rendőre, amikor egy gépjármű egy mellékútról kihajtva átsodródott a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő kocsival, írja a Police.hu.

A zászlós és a felesége azonnal megálltak és kiszálltak, hogy segítséget nyújtsanak. Az utcán tartózkodó gyalogosok szóltak, hogy a balesetet okozó sofőr és az utasa elrohantak.

A rendőr autóval a menekülők után indult, míg felesége a sérülteknek segített, és rövid időn belül megtalálta az egyik sérült férfit. Együttműködött, és elmondta, utas volt a balesetet okozó kocsiban.

A rendőr visszavitte a sérültet a helyszínre, és az Aszódi Rendőrkapitányság járőreinek kiérzéséig felügyelete alatt tartotta. Időközben a sofőr önként visszatért a helyszínre. Vele szemben cserbenhagyás miatt büntetőeljárás indult, valamint a járművezetéstől eltiltották.