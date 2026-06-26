Glow mint: így nevezi a Hyundai azt a vadonatúj karosszériaszínt, amelyet az Inster modellcsalád új tagjával, a Lounge kivitellel vezet be.

9 fotó

Ez nyilván nem azonos a mentazölddel, mert azt a színt a beltér egyes pontjain alkalmazzák – eddig rendben, bár felőlünk amúgy lehetne tengerkék, Tiffany-kék, pisztácia vagy zsálya… Ám aki látja a különbséget, annak nyilván felüdülés egy vadonatúj hűs zöld ebben a rekkenő hőségben.

Tudásában nem változott az Inster Lounge a mezei Insterhez képest. Ugyanaz a két hajtáslánc-kombináció érhető el hozzá – a kisebb 42 kWh-s akkuval és 97 lóerős motorral, a nagyobbik 49 kWh-val és 115 lóerővel.

A 17 colos keréktárcsa sem új méret, eddig is rendelhető volt. De már új a felni dizájnja, ahogy a hűtőmaszk (pontosabban az annak a helyén lévő felület) is vadonatúj rajzolatot kapott – a fenti Galériában megtekintheted az Inster és az Inster Cross azonos paneljének kidolgozását.

A beltérben, ahogy mondtuk, mentazöld váltakozik sötétszürkével, de itt is vannak glow mint színű részletek. Extra funkciót itt se keressünk, bár az alapfelszereltség gazdag: sem a tolható-állítható hátsó ülésekért, sem a síkba fektethető elsőkért nem kérnek felárat. A kárpitozás az öltönymintás szövetet kombinálja valódi bőrrel, és itt sem maradtak ki a zöld színfoltok.

Az Inster Lounge ebben a színben igazán üdítő látvány, de kérhető elefántcsont-fehér (micsoda?), khaki (nem olajzöld?), valamint fekete és fehér (na köszönjük!) színekben is. Gyártása a napokban kezdődik, rendelhetősége még odébb van.