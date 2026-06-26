Az autógyártók és a fegyveres erők együttműködéséből általában az utóbbiak céljaihoz igazított, hadászati feladatokra bevethető járművek születnek.

19 fotó

Ez esetben szó sincs erről: a Citroën C3 Aircross Marine nationale egy stílustanulmány, amely színeiben, anyaghasználatában és formai részleteiben az idén négyszáz éves francia haditengerészet heraldikájából és eszköztárából, illetve általában a tengerek valóságából merít ihletet.

A színek a viharos eget, a hajók szürke festését, a fehér habokat idézik. A hátsó tetőoszlopon és a műszerfalon trikolor, a belső térben a tengeralattjárók fedélzeti világítását idéző piros fények, az autó több pontján a 400. évforduló hivatalos logója látható.

A látvány azonban szinte mellékes: a Citroën házon belüli formatervezői nagyobb hangsúlyt fektettek a robusztusságra, a szolgálatkészségre, mint haditengerészeti értékekre.

A lökhárítókat teljesen átrajzolták, a ködlámpákat a Morze-lámpák stílusában tervezték újra.

A szélesített kerékívek mögött megbújó kerekekre durva mintázatú terepabroncsokat szereltek, a hosszanti tetősínekre pedig egy masszív, acél csomagtartó került, amelynek rácsozata a szállásmesterek rangjelzésének (és a Citroën-logónak) a grafikáját idézik.

Az új vonószemek a kikötőbikák stílusát imitálják, a szériamodelleken alkalmazott, színes betéteket pedig piros szíjakra cserélték.

A C3 Aircross háromféle hajtáslánccal elérhető. Van az 1,2 literes Turbo benzinmotor, az 1,2 literes mild hibrid, valamint a tisztán elektromos ë-C3 Aircross 113 lóerővel, 300 kilométert meghaladó hatótávolsággal. Tovább részleteket az alábbi cikkből tudhatsz meg: