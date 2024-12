Egy év sem telt el azután, hogy megjelent a színen a Nio zászlóshajó szedánja, az ET9, a kínai gyártó a modell limitált szériájával is előrukkolt. Ahhoz képest, hogy karácsony előtt, december 21-én dobták piacra, mindössze 12 óra leforgása alatt elkelt mind a 999 darab – írja a CnEVPost.

Erre részben az lehet a magyarázat, hogy a Signature Editionért elkért 818 ezer jüan – ami a mostani árfolyamon 44,3 millió forintnak felel meg – mindössze 30 ezer jüannal, azaz alig 1,1 millió forinttal haladja meg a sztenderdváltozat árát. A felárért a Nio egyedi logókat és 23”-os prémium felniket kínál, továbbá ingyenes hozzáférést biztosít a mesterséges intelligenciával működő fedélzeti rendszeréhez, a NOMI Mate 3.0-hoz.

A rend kedvéért jegyezzük meg, amellett, hogy már a rendkívüli képességeit is megcsillogtatta, a Nio ET9 hajtásáról két elektromos motor is gondoskodik, 707 lóerős összteljesítménnyel. Az áramellátásért az ultragyorsan is tölthető, 120 kWh-s akkumulátorpakk felel, mindemellett aktív felfüggesztéssel és hátsókerék-kormányzással is felvértezték a modellt.

Az autó árát egyébként az akkumulátor bérlésével lehet lejjebb tornázni, ebben az esetben a vevő 128 ezer jüant, átszámítva 6,9 millió forintot takarít meg a vételárból. Ennek a hátulütője azonban az, hogy az akkumulátor-használat havi díja 1128 jüan, azaz 61 ezer forint.

A vártnál nagyobb rohamnak köszönhetően már most 14-16 hónapos várólista alakult ki, mindenesetre a Nio ET9 különkiadását legkorábban 2025 márciusában kaphatják meg az ügyfelek.

