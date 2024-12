December elejétől új állomások állnak a bubizók rendelkezésére. A IX. kerületi Lechner Ödön fasorban december 6-tól használható a K&H Bank támogatásával épült új gyűjtőállomás. A kerületben újra használható a Pöttyös utcai metrómegállónál lévő állomás.

Szintén december 6-tól használható a XIII. kerületben a Lőportár utca és a Kassák utca Lajos kereszteződésénél található új állomás. Hamarosan két újbudai helyszínnel is bővül a rendszer: a XI. kerületi önkormányzattal való együttműködésnek köszönhetően a Bornemissza téren, illetve a Fehérvári út és az Andor utca kereszteződésénél is elérhetővé válnak a zöld kerékpárok. A tervek szerint még ebben az évben átadhatják az Aréna Mall bevásárlóközpont melletti gyűjtőállomást is.

Novemberben elindult a Bubi téli üzeme, azaz elkezdődött a kerékpárok szervizelése. A február 28-ig tartó éves karbantartás miatt átmenetileg kevesebb kerékpár áll a felhasználók rendelkezésére, de mindig lesz elegendő elérhető bicikli a gyűjtőállomásokon.