Több mint harmincöt éve van jelen Kínában az Audi, és ez idő alatt megtanulták, hogy a hatalmas ország teljesen más elvárásokat támaszt az autókkal szemben, mint a világ többi piaca. Ezzel persze nem mondtunk sokat, hiszen minden nemzeti piac egyedi valamilyen szinten, viszont a többi nemzeti piacon nem adnak el évente 18 millió autót, ezért aztán akinek esze van, önálló típusokat fejleszt Kínába.

Az Audi ennél is messzebb ment: saját márkát hozott létre, amely kizárólag Kínát fogja kiszolgálni. Az új céget is AUDI-nak nevezik, így, csupa nagy betűvel, és nem csak a márka neve, de egyben annak a logója is lesz – ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy az új almárka elbúcsúzott a négy összefűzött karikától.

A vadonatúj márka nem üres kézzel jött világra: az AUDI E egy saját fejlesztésű padlólemezre, a fejlett digitalizált platformra épül, amely arányait és tudását egyaránt meghatározza.

Ami az előbbit illeti, minden rendben van: a 4870 mm hosszú, 1990 mm széles, 1460 mm magas Sportback, azaz csapott hátú szedán meglehetősen nagy, 2950 mm-es tengelytávon nyugszik. A platformba integrált 100 kWh kapacitású akkumulátor 10 perc alatt 370 kilométerre elegendő töltést képes felvenni, köszönhetően a 800V-os elektromos architektúrának. A teljes hatótávolság 700 kilométer – ezek a számadatok a kínai norma szerint értendők, így nem összevethetők az európai modellek értékeivel.

Az AUDI E minden tengelyére jutott egy villanymotor. A rendszerteljesítmény 570 kW, azaz 775 lóerő, a maximális kombinált forgatónyomaték 800 Nm. Ez 3,6 másodperces gyorsulást tesz lehetővé nulláról 100 km/órára.

Az autót fejlett önvezető és vezetőtámogató funkciókkal szerelték fel, ezek mibenlétét nem részletezték, higgyük el, hogy így van.

Míg a fent ismertetett részletekben nem sok kirívót találunk, a formaterv teljességgel egyedi, és ez nem csak a négy karika hiányára vezethető vissza. A single frame hűtőmaszk stilizált változata az orr teljes egészét elfoglalja, még a fényszórókat is bekebelezi. A farnál visszaköszön ez a keretes kialakítás.

A belső tér ugyanolyan minimalista, mint a külső dizájn. Természetes anyagok, visszafogott pasztellszínek, letisztult formák veszik körül az utasokat. Elöl faltól falig húzódik a digitális kijelzőkupac, két végén a kamera alapú külső visszapillantók monitorai találhatók.

A telefonok integrációja magától értetődő, az autóba beépített arcfelismerő rendszer már kevésbé, az Audi legnagyobb újdonsága pedig a középkonzol tetején fizikailag is megjelenő, mesterséges intelligencia alapú avatár, az AUDI asszisztens. Ez szóval és érintéssel egyaránt vezérelhető, minden fedélzeti funkció irányítására alkalmas, és állítólag érzelmileg töltött visszajelzést is ad a neki kiadott utasításokra – kérdés, hogy mindig pozitív-e a reakció, vagy elképzelhető, hogy durcássá válik az autó az ügyfelek alatt.