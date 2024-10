Szerintük nem állampolgári alapjog a magántulajdonú járművek közterületen tárolása, ezért a nem helyieknek jelentősen, míg a helyben élőknek fokozatosan drágítanák a parkolást Budapesten a helyi civil szervezetek – erről az Index számolt be.

Össze is állítottak a Fővárosi Közgyűlés október 4-i ülésére egy 15 pontból álló javaslatcsomagot, amit hét civil szervezet (Levegő Munkacsoport, A Járda Gyalogosoké, Járókelő Közhasznú Egyesület, Közlekedő Tömeg Egyesület, Magyar Közlekedési Klub, Miutcánk, Város és Mobilitás Intézet) írt alá annak reményében, hogy csökkennek a közlekedési dugók, könnyebb lesz majd parkolóhelyet találni, és így több hely jut zöldítésre, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok számára.

Azért gondolják ezt indokoltnak, mert

úgy látják, az álló járművek megnehezítik, sőt, sok esetben teljesen ellehetetlenítik a kerékpárhasználatot,

a parkolás díja – már ha van – köszönőviszonyban sincs a járművek által elfoglalt közterület értékével,

diszkriminatívnak gondolják, hogy az önkormányzatok az autóval nem rendelkező, valamint az autójuk tárolását közterületen kívül megoldó lakók hátrányára mond le az így elmaradt bevételekről,

ösztönzőleg hat a gépjárműforgalomra az ingyenes és az alacsony díjú parkolás.

Az engedély megadását eljárási helyett parkolási megváltási díj megfizetéséhez kötnék. Megszüntetnék a további kedvezményeket, míg a háztartásonkénti első és második autó lakossági kedvezményét erőteljesebben differenciálnák.

A portálnak a Levegő Munkacsoport projektvezetője kiemelte: tíz kerületben (a IV., valamint a XV-XXIII.) nincs is fizetős parkolási rendszer, pedig ezek a kerületek is nehéz forgalmi helyzetben vannak, ami belső kerületek parkolási díjának szükségszerűnek gondolt emelésével csak tovább romlana, mivel már most is sokan vannak, akik P+R parkolóként tekintenek az ottani közterületekre.

Számszerűsített javaslatra még nem került sor, de a Levegő Munkacsoport a nem helyi lakosok parkolási díját a jelenlegi duplájára emelné, valamint legalább a D kategóriájú övezetet kiterjesztené Budapest teljes területére.

Ezzel szemben a helyi lakosok parkolására már tettek javaslatot, ami alapján a parkolási megváltási díj az éves parkolási díj meghatározott (az első autó esetében két) százaléka lenne. A legdrágább, A zónában a kedvezményes díjat így 48 ezer forintban állapítanák meg, míg abban az esetben 2,4 millió forintot kellene fizetnie annak, aki egész évben minden fizetésre kötelezett órában az egyórás parkolás díját fizetné meg. Ugyanez a B zónában 32 ezer forint lenne (1,575 millió forint helyett), a C-ben 18 ezer forint (900 ezer forint helyett), a D-ben pedig 12 ezer forint (600 ezer forint helyett).

Az évek előrehaladtával fokozatosan csökkenne a kedvezmények mértéke, arra sarkallva a járműtulajdonosokat, hogy a közterületen kívül oldják meg autójuk tárolását. A különösen környezetszennyező autók nem kaphatnának parkolási engedélyt, míg a nagy méretű, rendszerint 2 tonna feletti össztömegű autók esetében 100 százalékkal emelnék a parkolási díjat, mondván, több helyet is foglalnak.