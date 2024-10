Országszerte több mint száz helyszínen létesülhetnek nyilvános elektromosautó-töltőállomások a következő években, miután megjelent a felhívás az „Elektromos gépjármű töltőállomások telepítése” című, 27,993 milliárd forint keretösszegű pályázathoz – írja a Villanyautósok.hu.

A pályázat hitelt és vissza nem térítendő támogatást is tartalmaz, a célja pedig nemcsak az, hogy az ilyen szempontból elmaradottabb vidéki országrészeket is ellássák töltőkkel, hanem az is, hogy napelemmel és energiatárolóval ellátott töltőpontokat építsenek.

Minimum 100 millió és maximum 4 milliárd forint többletforrásra pályázhatnak az elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások. A forrás alapvetően legfeljebb 15 éves futamidejű, kedvezményes hitelt jelent, amit legalább 10 százaléknyi önerővel kell kiegészíteni. Állami hozzájárulásként a nagyvállalatok az elszámolható költségek 35, a középvállalatok az 55, míg a mikro- és kisvállalkozások a 65 százalékát kaphatják meg.

Vissza nem térítendő támogatást például abban az esetben biztosítanak, ha

a tervezett töltőállomás a felhívásban felsorolt, előnyben részesített járások valamelyikében létesült,

vagy villamosenergia-tárolóval és/vagy megújuló villamosenergia-termelő egységgel szerelik fel.

A kiírásban kikötésként szerepel, hogy minden töltőpontnak képesnek kell lennie intelligens töltésre és az elektronikus fizetés lehetőségét is biztosítani kell azokon a töltőállomásokon, amiknek az építése vagy bővítése a támogatásból valósult meg.

A kiépítetlen járások kiválasztására október 14-e és 21-e között lehet jelentkezni, a kölcsönkérelmeket november 6-tól egészen május végéig lehet benyújtani. A szerződéseket 2025 végéig kell megkötni, onnantól számítva pedig három év áll rendelkezésére a projekt fizikai befejezéséig.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az évtized végére a várakozások szerint megsokszorozódhat a villanyautó-töltők száma, ami a megannyi alternatíva mellett is az elektromos autók tulajdonosai számára megkönnyebbülést jelenthet.