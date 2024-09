Messziről jól látható jelek árulkodnak arról, hogy tulajdonképpen még nem is használták a képeken látható Ford GT-t, ugyanis a típus első generációjából származó modellt még a védőfóliából sem csomagolták ki. Eddigi mozgásszegény életmódját az alig 24 kilométeres futásteljesítménye is alátámasztja: ezt a távolságot is a szállítások alkalmával tette meg.

A Ford a 2005-ös és 2006-os modellévekre gyártott szériával ikonikus versenyautójának, a GT40-nek állított emléket, mellyel 1966 és 1969 között egyeduralkodója volt a Le Mans-i 24 órás versenyeknek. 2006-ban összesen 541 darabot gyártottak Tungstan Gray árnyalatban a GT-ből, azon belül pedig a kanadai piacon landolt 277-ből a 222. példányról beszélünk.

Ennek megfelelően sajátságos stílusjegyekkel rendelkezik: a kanadai specifikáció része a meghosszabbított lökhárító, a nappali menetfények, valamint a McIntosh csúcskategóriás audiorendszerével ötvözött, fapados autórádió. Ez utóbbira az autó tömegére vonatkozó követelmények miatt volt szükség, mivel egy komplexebb rendszerrel már egy súlycsoporttal feljebb sorolták volna be.

Az időkapszulának tekinthető GT-t – csakúgy, mint a másik 2010 darabot – a Ford 5,4 literes, kompresszorral szerelt V8-as motorja hajtja. A teljesítménye 550 lóerő, mellé pedig 678 Nm-es forgatónyomaték párosul. Az első generációs modell álló helyzetből elrugaszkodva 3,8 másodperc alatt éri el a 100 km/órás és 12,3 másodperc alatt a 200 km/órás tempót. A végsebessége 330 km/óra.

A fokozatok között a Ricardo hatsebességes manuális váltójával lehet kapcsolgatni, míg a fékezés a BBS alufelnik mögött megbújó Brembo-fékek feladata. A ritkaság a napokban cserélt gazdát az SBX Cars nevű aukciós oldalon, ahol 450 ezer dollárért csaptak le rá, ami jelen sorok írásakor csaknem 158,5 millió forintnak felel meg.