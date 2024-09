Két éve egy, a NASA által alkalmazott radaros technológiát adaptálva a Toyota néhány mérnöke kidolgozott egy fejlett rendszert, amely képes akár egy lélegző csecsemő mellkasának a mozgását, a szív dobogását is észlelni, és ezt építették be egy kísérleti autóba.

A radar akár takaró alatt is észleli a szívdobogással, lélegzéssel járó mozgást. Meglehetősen kényelmes, lábtámaszos második sori ülések a 2025-ös modellévi Toyota Siennában Szintén a 2025-ös modellév újdonsága a felszereltségi szinttől függően alapáras vagy opciós, második mini üléssori hűtőszekrény... ... valamint az azzal közös modulba integrált porszívó.

A megoldás mostanra szériaváltozattá fejlődött, és a 2025-ös modellévi Toyota Sienna buszlimuzinban rendelkezésre is áll, méghozzá alapáron.

A rendszer azt követően aktiválódik, hogy a gyújtás levételét követően a vezető kinyitja, majd becsukja az ajtaját. Amennyiben a milliméteres hullámhosszon dolgozó (60 GHz-es) radar mozgást észlel a második vagy harmadik üléssoron, elindul a riasztási folyamat.

Ha az autót be is zárták, először a vészvillogókkal és az ajtók nyitását kísérő, csipogó hang bekapcsolásával hívja fel magára a figyelmet az autó. Másfél perc elteltével bekapcsolódik a duda is a kórusba.

Ennél sokkal izgalmasabb, amit a Toyota a 10 éven át ingyenesen igénybe vehető Safety Connect okostelefonos applikáción keresztül kínál.

Négy perccel azután hogy a radar mozgást észlelt, az alkalmazásban riasztás jelenik meg a felhasználó telefonján, illetve SMS-t is küld az autó a vezetőnek. Ha erre sincs reakció, további két perc elteltével a központ felhívja a megadott telefonszámot, és egy automatizált üzenettel biztatja arra az ügyfelet, hogy siessen vissza a kocsihoz, talán még nem késő.

Amennyiben a vezető kiszállás után elfelejtette bezárni az autót, a lokális riasztások elmaradnak, de a telefonos üzenet, illetve hívás ekkor is működik.

Egyelőre nincs szó arról, hogy a Toyota már típusaiban is bevezetné a rendszert, pedig Európában is örülnénk ennek a fejlesztésnek.