Nagy érdeklődést váltott ki a Xiaomi első elektromos autója, azonban hiába kapós az SU7 – ami azóta egy bivalyerős hiperautó-változatot is kapott –, egyelőre nem mondható nyereségesnek a kínai techóriás autóipari szerepvállalása. Ez már akkor borítékolható volt, amikor pillanatok alatt elkelt az éves gyártási kapacitás.

Minden autóján 60 ezer jüant, átszámítva csaknem 3 millió forintot veszít a Xiaomi, azonban Alain Lam, a vállalat pénzügyi igazgatója (újra) leszögezte, hogy emiatt egyáltalán nem aggódnak, ugyanis nem az a céljuk, hogy gyorsan és nagyot szakítsanak. „Jelenleg inkább a növekedésünkre, és nem a nyereségességünkre összpontosítunk” – idézte a szakembert az Automotive News Europe. Lam megjegyezte, hisznek abban, hogy az elhatározásuk idővel profitot is fog termelni. „Továbbra is be kell fektetnünk ebbe az üzletbe” – mondta.

Lej Csün, a Xiaomi vezérigazgatója egy korábbi nyilatkozatában arra tett ígéretet, hogy 10 milliárd dollárt fektet a márka autógyártói projektjébe. Azt reméli, hogy sikerül megismételnie azt a bravúrt, amit a cég egyszer az okostelefon-piacon már véghez vitt, és amivel 15-20 éven belül a Xiaomi a világ öt legnagyobb autógyártója közé emelkedhet.

Az SU7-ből mostanáig 27 307 darab hagyta el a gyártósort, ennek ellenére a második negyedévet 1,8 milliárd jüanos, azaz 88,8 ezer milliárd forintos veszteséggel zárta a Xiaomi. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy ez idő alatt a Ford villanyautó-részlege közel 24 ezer járművén autónként 47 600 dollárt, tehát 16,7 millió forintot bukott, míg a Riviant minden egyes eladott autója után 32 705 dolláros, átszámítva 11,5 millió forintos veszteség érte.

Sajtóértesülések szerint a Xiaomi rövidtávú tervei között szerepel az is, hogy több modellel bővíti a kínálatát. Ezek közül az első már 2025-ben bemutatkozhat, méghozzá egy olyan SUV formájában, ami a Tesla Model Y számára jelenthet konkurenciát. A gyártó ráadásul nemcsak hazai terepen készül terjeszkedni, az egész világot meghódítanának, kezdve Európával. Ez viszont még a jövő zenéje: ezzel kapcsolatban Lej a CNBC-nek áprilisban még úgy fogalmazott, hogy a következő három évben szigorúan a kínai piacra fognak fókuszálni.

„A globális terjeszkedést tartjuk szem előtt, bár jelenleg azon vagyunk, hogy kielégítsük a kínai vásárlók minden igényét” – jegyezte meg Lam.

Ahhoz, hogy nyereségessé váljanak az autóipari törekvések, a Xiaominak 300-400 ezer autóra kell növelnie az éves kapacitását – írta a Citibank elemzése alapján a Carscoops. Ezzel szemben az év végére – a korábbi 100 ezer helyett – 120 ezer autót tervez leszállítani.