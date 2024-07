Új módszert vezet be fényezőüzemeiben a BMW Group, amellyel környezetkímélőbbé teheti a járművek festését.

Mielőtt a kéményeken keresztül a légkörbe kerülnének, a fényezőkamrák és a szárítóterek kilépőgázait megtisztítják, hogy a fényezőüzemben használt oldószerek ne károsítsák a környezetet. A gázokat ehhez egy kerámiaágyon vezetik át, amelyek elégetik a bennük található oldószer-maradványokat. A levegőt itt rövid idő alatt nagyon magas hőmérsékletre kell felmelegíteni, amely korábban kizárólag földgázzal volt lehetséges.

Az eRTO néven futó technológia azonban új megoldást hoz. Az árammal működő regeneratív hőoxidáció (eRTO – electric regenerative thermal oxidation) egy olyan eljárás, amely során gáz- vagy gőznemű anyagokat akár 1000 °C fokos hőmérsékleten égetnek el. A technológia a korábbi módszerekkel ellentétben tisztán villamos energiával működik, ez pedig lehetővé teszi, hogy kizárólag megújuló forrásokból származó villamos energiát használjanak, fosszilis tüzelőanyagok nélkül. Ezzel a sorozatgyártás újabb folyamata mellőzheti a földgáz használatát.

A kerámiát elektromos fűtőpálcák melegítik, és mivel a hő nagy része megmarad, csupán kis mennyiség távozik, a rendszer működtetéséhez mindössze néhány száz kilowatt energia elegendő.

„Az olyan energiaigényes fényezőműhelyi folyamatok terén, mint a járműszárítás és a vízmelegítés, már léteznek földgáz nélkül működő megoldások. Az árammal működő véggáztisztítás így a BMW Group számára az utolsó lépcsőfok ahhoz, hogy a jövőben regeneratív energiával működtethesse fényezőüzemeit” – fogalmazott Michele Melchiorre, a BMW Group sorozatgyártási rendszereket, tervezési folyamatokat, eszközkészleteket és üzemépítési feladatokat koordináló részlegének vezetője.

Az első rendszereket a BMW Group regensburgi gyára és a Kínában működő BMW Brilliance Automotive tesztelte, a vállalatcsoport dingolfingi üzeme pedig már sorozatgyártási rendszerbe is állította az új technológiát. A BMW Group legújabb, Debrecenben épülő gyárának fényezőüzemei is az új módszert alkalmazzák majd. A magyar gyárban teljesen elektromos hajtású modellek fognak készülni, amelyeket jelenleg Neue Klassen néven illet a BMW, mert annyira új irányt hoznak majd. Biztosan nem tudni, de jelenlegi információink szerint ebben a sorozatban lesz majd szabadidő-autó, szedán és az i3-hoz hasonló egyterű formájú modell is. Ezek előfutárait már több izében láthatta a Vezess csapata élőben. Az alábbi cikkeinkben megismerkedhetsz velük: