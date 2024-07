A Mitsubishi Outlander előző, harmadik generációja éveken át vezette a plug-in hibrid modellek európai eladási rangsorát, ám a 2021-es generációváltáskor megszűnt a típus forgalmazása. A korábbi ígéreteknek megfelelően idén ősszel visszatér Európába a Mitsubishi Outlander, méghozzá egy új fejlesztésű, két villanymotoros, összkerékhajtású plug-in hibrid hajtáslánccal, írja közleményében a gyár.

A kedvcsinálóként közölt fényképen jól látható a motorházfedél peremét szegélyező karakteres nappali világítás, egy alatta kiinduló, majd alul bumerángként visszakanyarodó, vélhetően krómozott dekorsáv, valamint a márkaemblémát hordozó, döntött orrpanel. Ha ráderítünk a fotóra, láthatóvá válik egy hármas rácsozatú elem a nappali világítás alatt, az övvonal, valamint a kilincsek ahhoz viszonyított helyzete.

Mindez pedig pontosan azt az autót vetíti elénk, amit a Mitsubishi eredetileg 2021-ben mutatott be, és 2022 óta világszerte forgalmaz is. Habár vadonatújnak így már nem neveznénk a modellt, nem Európa az egyetlen, ahová idén készül bevezetni konnektoros hibrid szabadidőjárművét a Mitsubishi: állítólag a Fülöp-szigeteken is idén rajtol a 2 tonnás menetkész tömegű SUV.

Amennyiben valóban erről a típusról van szó, akkor a következő műszaki adatokkal számolhatunk (a pontos értékek az eltérő homologizációs szabványok miatt eltérhetnek):

A belső égésű komponens egy 2360 cm3-es, soros négyhengeres erőforrás, 135 lóerős csúcsteljesítménnyel és 195 Nm maximális forgatónyomatékkal. Elöl egy 87, hátul egy 101 kW-os (118, illetve 138 LE) villanymotort találunk; ezek nyomatéki csúcsa 255, illetve 195 Nm. A legnagyobb rendszerteljesítmény 255 LE, a maximális kombinált forgatónyomaték 450 Nm. A villanymotorokat egy 20 kWh kapacitású, 350V-os akkumulátor táplálja. A jármű legnagyobb sebessége 171 km/óra, álló helyzetből 10,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára.