A személyautók matricás rendszerével ellentétben a teherautóknak és – ettől az évtől – már a buszoknak is használatarányosan kell fizetniük, amikor gyorsforgalmi vagy főúton közlekednek. A nehézgépjárműveknek 2013-ban bevezetett elektronikus útdíjszedési rendszerében (HU-GO) egészen mostanáig volt egy kiskapu, amelyet leginkább azok tudtak kihasználni, akiknek csak egy járművük van, és azt saját maguk vezetik.

A fuvarozók több mint 90 százaléka fedélzeti eszközt (OBU) használ, amely alkalmas az elektronikus útdíj automatikus bevallására, kizárja a büntetéseket, és egyes szolgáltatóknál lehetőség van az utólagos fizetésre is. Az i-Cell közleménye szerint az interneten is megvásárolható viszonylati jegyeknek számos hátrányuk van (nem lehet letérni a kiválasztott útról, maximum öt köztes állomás iktatható be stb.), sok mikrovállalkozás mégis inkább ezeket használja.

Az útdíjbevallási közreműködő cég szerint ennek részben a megszokás lehet az oka, de nem kizárható, hogy voltak, akik kihasználták az abban rejlő lehetőséget, hogy a kisebb forgalmú főutakon ritkábban ellenőrzi a teherforgalmat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Mivel a viszonylati jegy a vásárlás időpontjától kezdődően a következő naptári nap végéig érvényes, és ez alatt többször meg lehet fordulni két pont között, így nyitott volt a lehetőség a visszaélésre – ennek azonban jövőre vége.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló rendeletet úgy módosították, hogy február 1-től a viszonylati jegy a megváltás időpontjától 120 percig lesz érvényes. Ha valaki ennél hosszabb ideig közlekedik, annak meg kell állnia az újabb jegy megvásárlásához. Kockáztatni nem érdemes, mert a jogszabályok nem engedik a méltányosságot, és a legkisebb bírság is 47-70 ezer forint jármű-kategóriától függően, de az összeg akár 281 ezer forintig is felmehet.

Egy fuvarozó és felesége önhatalmúan úgy döntött: rájuk és vállalkozásukra nem vonatkozik semmiféle szabályozás, dehogy is tesznek ők a közös kasszába a fizetős utak használatáért, ha ingyen is furikázhatnak! Ráfizettek: