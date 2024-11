A Kamaz időről-időre meglepi a világot egy-egy különlegességgel. A sort hosszasan lehetne folytatni, de a mérnökök kreativitását jól mutatja, hogy készítettek már csontszaggató hidegre tervezett teherautót, de a vezető nélküli járművek terén sem vallanak szégyent.

A Naberezsnije Cselni-ben működő gyártó egy hidrogéncellás, közepes teherbírású teherautót tolt ki a reflektorfényre – adta hírül a lengyel etransport.pl. Az újdonság a KAMAZ-53193 elnevezést viseli, de hajtáslánca jóval izgalmasabb a nevénél. Az újdonság 20 tonnányi terhet képest elcipelni és alapvetően áruterítő, vagy másnéven disztribúciós fuvarozásra szánták. Az újdonság kifejlesztésében a AFK Sistema is részt vett.

Ugyan túl sok részletet egyelőre nem árultak el róla, annyit már most tudni, hogy gyári adatok szerint 400, míg egy hírportál szerint 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A hidrogéntartályok – amelyek az alvázban kaptak helyet – megtöltése ezután mindössze 5-6 percet vesz igénybe. A hidrogéncella elvileg orosz fejlesztés, legalább is az biztos, hogy Oroszországban készült.Valószínűsíthető, hogy ugyanazzal a Rusnano hidrogéncellával gyártották, mint amilyeneket az első tüzelőanyag cellás Kamaz buszhoz is használtak 2022-ben. A tervek szerint azonban a jövőben szeretnék tovább növelni a jármű hatótávját.

Az újdonság nem a raktárban fog porosodni, azt tervezik, hogy országos tesztkörútra indulnak vele. Az ily módon szerzett tapasztalatokat felhasználják és beépítik a szériagyártású típusokba.

Fontos megjegyezni, hogy nem ez az első hidrogén hajtású Kamaz. Korábban a francia-svájci GreenGT-vel közösen egy 44 tonnás hidrogéncellás nyerges vontatóról rántották le a leplet. Azzal elvileg 500 kilométert lehetett megtenni egy feltöltéssel.