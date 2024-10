Múlt hónapban az Oktoberfest sörfesztiválhoz kapcsolódóan egy elektromos Mercedes-Benz eActros 600 vontatót állítottak forgalomba. Az indok egyszerű, a müncheni fesztivál alatt jelentős mértékben megnő az igény a sörre. Ilyenkor jól jönnek a gyorsan hadrendbe állítható teherautók. A Hofbräuhaus sörfőzde minden bizonnyal jól járt az eActrosszal, amely egy olyan tartályos félpótkocsit vontatott, amelybe 27500 liter sör fért el egyetlen egy feltöltéssel.

Érhető módon a kamion csak éjszaka szállíthatott sört. A Lettl Transportation alkalmazásában lévő kamion sörfőzdéből indult útnak minden este három napon keresztül a fesztivál helyszínéül szolgáló Wiesn felé. A kamionnak összesen négy állomáson kellett megállnia, a végső kiszállítási pont pedig a Hofbräu sátra volt. A rendezvény ideje alatt csak ez az egy elektromos Actros összesen 82 ezer liternyi sört szállított ki, ami nagy valószínűséggel is fogyott, hiszen az Oktoberfest híres arról, hogy ilyenkor a vendégek üresre isszák a söröshordókat.

Érdekesség, hogy a sörszállítás mellett az eActros 600-at az Oktoberfesten a perecek szállítására is használták. Ennek érdekében a Höflinger és Müller pékség két műszakban gyártotta a perceket szeptember 21 és október 6 között.

A távolsági áruszállításra fejlesztett eActros 600-as 2023 őszén mutatkozott be. A modell 600 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal készül, amelynek köszönhetően 500 kilométeres hatótávra képes. A gyártó korábbi tesztje azt bizonyította, hogy ez a hatótávolság ráadásul 40 tonnás kombinált össztömeggel is elérhető és a vezetési stílustól, valamint az útvonaltól függően akár jelentősen túlléphető. A Mercedes-Benz emellett úgy számol, hogy a megawatt töltés elterjedésével az eActros 600 akár több mint ezer kilométert is képes lesz megtenni naponta.